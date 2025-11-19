PM Kisan Yojana: 9 करोड़ किसानों के खाते में आए ₹2-2 हजार; कहां से आया था इस योजना का आइडिया, किसका था दिमाग?

PM Kisan Nidhi Live Updates: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment) आखिरकार किसानों के खाते में पहुंच ही गई। देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2-2 हजार रुपए सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, जिससे कुल 18,000 करोड़ रुपए की बड़ी रकम जारी हुई है। तमिलनाडु के कोयंबटूर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बटन दबाकर यह राशि किसानों को समर्पित की।

छोटे और सीमांत किसानों को साल में 6000 रुपए देने वाली यह योजना आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे अहम स्कीम साबित हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीएम किसान योजना का आइडिया आया कहां से? किस नेता के दिमाग से निकली यह सोच जिसने करोड़ों किसानों की जिंदगी बदल दी? PM Kisan के पीछे क्या थी मूल प्रेरणा, किस राज्य की स्कीम से मिला मॉडल और इसे लागू करने की अंदरूनी कहानी क्या है? चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी।

देश में पहली बार इस राज्य ने की थी पहल दरअसल, पीएम किसान योजना का असली हीरो है- तेलंगाना। साल 2018 में वहां की टीआरएस (अब बीआरएस) सरकार ने 'रायथु बंधु' योजना शुरू की थी। इसके तहत, हर किसान को बिना कुछ पूछे, बिना फॉर्म भरे, सीधे प्रति एकड़ 4-4 हजार रुपए हर फसल में दिए जाते थे। यानी साल भर में 8-10 हजार रुपए पक्के तौर पर किसानों को प्राप्त होते थे।

कई मंत्री और नीति आयोग के लोग खुलेआम मान चुके हैं कि तेलंगाना की रायथु बंधु ने ही केंद्र को रास्ता दिखाया। यानी एक राज्य की अच्छी योजना को पूरे देश ने अपना लिया। आज पीएम-किसान से 12 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार जुड़े हैं और हर साल करीब 75 हजार करोड़ रुपए बंटते हैं।