    PM Kisan Yojana: 9 करोड़ किसानों के खाते में आए ₹2-2 हजार; कहां से आया था इस योजना का आइडिया, किसका था दिमाग?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:35 PM (IST)

    PM Kisan Yojana 21st Installment: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी हो चुकी है, जिससे 9 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला है। प्रत्येक किसान के खाते में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस योजना का आइडिया कहां से आया था और इसके पीछे किसका दिमाग था? चलिए जानते हैं।

    PM Kisan Yojana: 9 करोड़ किसानों के खाते में आए ₹2-2 हजार; कहां से आया था इस योजना का आइडिया, किसका था दिमाग?

    PM Kisan Nidhi Live Updates: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment) आखिरकार किसानों के खाते में पहुंच ही गई। देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2-2 हजार रुपए सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, जिससे कुल 18,000 करोड़ रुपए की बड़ी रकम जारी हुई है। तमिलनाडु के कोयंबटूर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बटन दबाकर यह राशि किसानों को समर्पित की।

    छोटे और सीमांत किसानों को साल में 6000 रुपए देने वाली यह योजना आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे अहम स्कीम साबित हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीएम किसान योजना का आइडिया आया कहां से? किस नेता के दिमाग से निकली यह सोच जिसने करोड़ों किसानों की जिंदगी बदल दी? PM Kisan के पीछे क्या थी मूल प्रेरणा, किस राज्य की स्कीम से मिला मॉडल और इसे लागू करने की अंदरूनी कहानी क्या है? चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी।

    देश में पहली बार इस राज्य ने की थी पहल

    दरअसल, पीएम किसान योजना का असली हीरो है- तेलंगाना। साल 2018 में वहां की टीआरएस (अब बीआरएस) सरकार ने 'रायथु बंधु' योजना शुरू की थी। इसके तहत, हर किसान को बिना कुछ पूछे, बिना फॉर्म भरे, सीधे प्रति एकड़ 4-4 हजार रुपए हर फसल में दिए जाते थे। यानी साल भर में 8-10 हजार रुपए पक्के तौर पर किसानों को प्राप्त होते थे।

    तेलंगाना से सीख, 2019 में शुरू हुई ये स्कीम


    तेलंगाना ने देश में पहली बार किसानों को 'यूनिवर्सल इनकम सपोर्ट' दिया था। जिसके बाद 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट में पीयूष गोयल ने 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' का ऐलान कर दिया। शुरुआत में इसमें सिर्फ 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को 6 हजार रुपए सालाना देने की बात थी। लेकिन बाद में दिसंबर 2019 से सारी सीमाएं हटा दी गईं और अब हर किसान परिवार को 6 हजार रुपये मिलते हैं।

    कई मंत्री और नीति आयोग के लोग खुलेआम मान चुके हैं कि तेलंगाना की रायथु बंधु ने ही केंद्र को रास्ता दिखाया। यानी एक राज्य की अच्छी योजना को पूरे देश ने अपना लिया। आज पीएम-किसान से 12 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार जुड़े हैं और हर साल करीब 75 हजार करोड़ रुपए बंटते हैं।

    PM Kisan Yojana: लाभार्थी की स्थिति कैसे जांचें?

    1. आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल https://pmkisan.gov.in पर क्लिक करें।

    2. होम पेज पर, 'किसान कॉर्नर' के अंतर्गत, 'लाभार्थी सूची' पर क्लिक करें।

    3. अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव दर्ज करें।

    4. अपने गांव के लाभार्थियों की सूची देखने के लिए 'रिपोर्ट प्राप्त करें' पर क्लिक करें।

    PM Kisan Yojana: कैसे करें e-KYC पूरा? देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    • स्टेप 1- सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
    • स्टेप 2- अब यहां आपको लॉगिन करने के बाद e-KYC का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें।
    • स्टेप 3- इसके बाद यहां अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज कर, Search पर क्लिक करें।
    • स्टेप 4- यहां आपको मोबाइल नंबर दर्ज कर, Get OTP पर क्लिक करना होगा।
    • स्टेप 5- आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा, इसे दर्ज करें।
    • स्टेप 6- आपका e-kYC पूरा हो चुका है। आपके मोबाइल नंबर पर सफल ई-केवाईसी से जुड़ा एक मैसेज भी आएगा।

