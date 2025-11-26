Language
    PM Kisan Yojana: एक हफ्ता बीत गया लेकिन नहीं मिला 21वीं किस्त का पैसा, क्या है कारण; अब क्या करें?

    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:19 PM (IST)

    पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment) का किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उनका ये इंतजार 19 नवंबर, किसान दिवस के दिन खत्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान दिवस के मौके पर 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000-2000 रुपये भेजे। अभी भी कुछ किसान ऐसे रह सकते हैं, जिनके खाते में पैसे क्रेडिट नहीं हो पाए।

    नई दिल्ली। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।उनका ये इंतजार 19 नवंबर, किसान दिवस के दिन खत्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान दिवस के मौके पर 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000-2000 रुपये भेजे।

    पीएम किसान योजना की किस्त 19 नवंबर को जारी हुई। इस बात को एक हफ्ते बीत चुके हैं। अभी भी कुछ किसान ऐसे रहे गए होंगे, जिनके खाते में 2000 रुपये क्रेडिट नहीं हो पाए। लेकिन इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं। 

    PM Kisan Yojana: क्या है किस्त न आने की वजह?

    • इसके बाद योजना से जुड़े जरूरी काम जैसे  e-KYC अपडेट करें, बैंक को आधार से लिंक करें। 

    • अगर आपने ये काम पूरा कर लिया है, लेकिन फिर भी लाभ नहीं मिल रहा तो पीएम किसान योजना की  हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें या CSC पर शिकायत दर्ज करें।

    PM Kisan e-KYC: कैसे करें ई-केवाईसी पूरा?

    स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    स्टेप 1- सबसे पहले पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करें।

    स्टेप 2- अब यहां आपको लॉगिन करने के बाद e-KYC का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें।

    स्टेप 3- इसके बाद यहां अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज कर, Search पर क्लिक करें।

    स्टेप 4- यहां आपको मोबाइल नंबर दर्ज कर, Get OTP पर क्लिक करना होगा।

    स्टेप 5- आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा, इसे दर्ज करें।

    स्टेप 6- आपका e-kYC पूरा हो चुका है। आपके मोबाइल नंबर पर सफल ई-केवाईसी से जुड़ा एक मैसेज भी आएगा।








