PM Kisan Yojana: एक हफ्ता बीत गया लेकिन नहीं मिला 21वीं किस्त का पैसा, क्या है कारण; अब क्या करें?

नई दिल्ली। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।उनका ये इंतजार 19 नवंबर, किसान दिवस के दिन खत्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान दिवस के मौके पर 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000-2000 रुपये भेजे।

पीएम किसान योजना की किस्त 19 नवंबर को जारी हुई। इस बात को एक हफ्ते बीत चुके हैं। अभी भी कुछ किसान ऐसे रहे गए होंगे, जिनके खाते में 2000 रुपये क्रेडिट नहीं हो पाए। लेकिन इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं।