    PM Kisan Yojana: अब तक खाते में नहीं आए 21वीं किस्त के 2-2 हजार रुपये, तो तुरंत करें ये काम

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 04:32 PM (IST)

    19 नवंबर, बुधवार को किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। किसान भाई-बहन योजना से मिलने वाली किस्त (PM Kisan Yojana) का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उनका ये इंतजार अब खत्म हो गया है। लेकिन कुछ किसानों के खाते में अब तक 21वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment) के 2000 रुपये नहीं पहुंचे हैं। अगर आप भी उन किसानों में से है, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का हो सकता है। 

    सबसे पहले आप स्टेटस के जरिए ये पता करें कि आपके खाते में पैसे आए या नहीं। इसके लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। 

    PM Kisan Status Check: कैसे करें स्टेटस चेक?

    स्टेप 1- सबसे पहले पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

    स्टेप 2 - अब यहां Beneficiary Status वाले विकल्प पर क्लिक करें। ये आपको Farmer Corner वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा।

    स्टेप 3- अब यहां अपना आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर दर्ज करें।

    अगर स्टेटस के जरिए आपको किस्त की जानकारी नहीं मिली, तो आप नीचे दिए गए काम कर सकते हैं। 

    PM Kisan 21st Installment: अब क्या करें?

    • इसके बाद योजना से जुड़े जरूरी काम जैसे  e-KYC अपडेट करें, बैंक को आधार से लिंक करें। 
    • अगर आपने ये काम पूरा कर लिया है, लेकिन फिर भी लाभ नहीं मिल रहा तो पीएम किसान योजना की  हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें या CSC पर शिकायत दर्ज करें।

    PM Kisan e-KYC: कैसे करें ई-केवाईसी पूरा?

    स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    स्टेप 1- सबसे पहले पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करें।

    स्टेप 2- अब यहां आपको लॉगिन करने के बाद e-KYC का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें।

    स्टेप 3- इसके बाद यहां अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज कर, Search पर क्लिक करें।

    स्टेप 4- यहां आपको मोबाइल नंबर दर्ज कर, Get OTP पर क्लिक करना होगा।

    स्टेप 5- आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा, इसे दर्ज करें।

    स्टेप 6- आपका e-kYC पूरा हो चुका है। आपके मोबाइल नंबर पर सफल ई-केवाईसी से जुड़ा एक मैसेज भी आएगा।

