Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PM Kisan Yojana: कब आएगी 20 किस्त? इन किसानों को नहीं मिलेंगे पैसे; क्या है वजह

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 09:09 AM (IST)

    पीएम किसान योजना की 21 वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment date) का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले 20 वीं किस्त जारी करने में सरकार द्वारा उम्मीद से ज्यादा समय लगाया गया था। हालांकि इस बार की किस्त कुछ राज्यों के किसानों को पहले मिल गई। लेकिन बाकी किसानों को कब तक पैसे मिलेंगे (PM Kisan Yojana) आइए जानते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    PM Kisan किसानों को दिवाली से पहले मिल सकती है 21वीं किस्त, पर KYC है जरूरी!

     नई दिल्ली। देशभर के किसान भाई बहन 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21th Installment) का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। कुछ राज्यों के किसानों को किस्त मिल चुकी है। इनमें वे राज्य शामिल हैं, जो बाढ़ से प्रभावित है। अब बाकी के बचे किसानों को अपनी किस्त का इंतजार है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभी भी करोड़ों किसानों को 21 वीं किस्त (PM Kisan Yojana) का पैसा नहीं मिला है। अब तक देश के तीन राज्य उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के 27 लाख किसानों के खाते में किस्त भेजी गई है। ये राज्य बीते महीने बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इससे किसानों को भी बड़ा नुकसान हुआ। पीएम किसान योजना की किस्त जारी कर सरकार बाढ़ से प्रभावित किसानों की मदद करना चाहती है।

    अब बाकी के बचे करोड़ों किसानों को अपनी किस्त का इंतजार है।

    यह भी पढ़ें- PM Kisan 21st Installment: इन तीन राज्यों के किसानों को मिली राहत, समय से पहले 27 लाख खातों में आए पैसे

    PM Kisan: कब मिलेंगे बाकी किसानों को पैसे?

    सरकार की ओर से पीएम किसान की 21वीं किस्त को लेकर ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दिवाली से पहले किसानों के खाते में पैसे भेजे जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सरकार दिवाली से पहले पैसे भेजकर किसानों को दिवाली गिफ्ट दे सकती है।

    कुछ किसान ऐसे भी है, जिन्हें ये पैसे नहीं मिलेंगे। इसके कई कारण हो सकते हैं।

    • जिन किसानों ने अब तक योजना के लिए ई-केवाईसी (PM Kisan e-KYC) नहीं किया है,उनके पैसे अटक सकते हैं। क्योंकि ई-केवाईसी करना बेहद जरूरी है। आप ई-केवाईसी बैंक जाकर या ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं।
    • बैंक खाता आधार से लिंक होना भी काफी जरूरी है, इसके बिना भी आपके पैसे अटक सकते हैं। आप ये कार्य अपने बैंक जाकर पूरा कर सकते हैं।
    • ई-केवाईसी के लए आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी इत्यादि की जरूरत होगी।
    • अगर आपने योजना में अप्लाई करते वक्त या केवाईसी के समय गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो भी किस्त अटक सकती है।