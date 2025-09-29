PM Kisan Yojana: कब आएगी 20 किस्त? इन किसानों को नहीं मिलेंगे पैसे; क्या है वजह

पीएम किसान योजना की 21 वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment date) का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले 20 वीं किस्त जारी करने में सरकार द्वारा उम्मीद से ज्यादा समय लगाया गया था। हालांकि इस बार की किस्त कुछ राज्यों के किसानों को पहले मिल गई। लेकिन बाकी किसानों को कब तक पैसे मिलेंगे (PM Kisan Yojana) आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देशभर के किसान भाई बहन 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21th Installment) का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। कुछ राज्यों के किसानों को किस्त मिल चुकी है। इनमें वे राज्य शामिल हैं, जो बाढ़ से प्रभावित है। अब बाकी के बचे किसानों को अपनी किस्त का इंतजार है।

अभी भी करोड़ों किसानों को 21 वीं किस्त (PM Kisan Yojana) का पैसा नहीं मिला है। अब तक देश के तीन राज्य उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के 27 लाख किसानों के खाते में किस्त भेजी गई है। ये राज्य बीते महीने बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इससे किसानों को भी बड़ा नुकसान हुआ। पीएम किसान योजना की किस्त जारी कर सरकार बाढ़ से प्रभावित किसानों की मदद करना चाहती है।