PM Kisan 21st Installment: इन तीन राज्यों के किसानों को मिली राहत, समय से पहले 27 लाख खातों में आए पैसे
नई दिल्ली। पीएम किसान योजना(PM Kisan Yojana) के तहत सरकार ने लाखों किसानों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के तीन राज्यों के किसानों के लिए किस्त जारी कर दी है। इसके तहत 27 लाख किसानों के खाते में 540 करोड़ से ज्यादा की राशि भेजी गई है।
इनमें वे राज्य शामिल है, जिन्हें कुछ समय पहले भरी बाढ़ का सामना करना पड़ा था।
किन-किन राज्यों को मिली किस्त?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट से एक पोस्ट साझा हुई है। इस पोस्ट के जरिए सरकार ने सभी लाभार्थियों को ये सूचित किया गया है कि सरकार की ओर से उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली किस्त जारी कर दी गई है।
Ensuring timely support to strengthen our Annadata! Under the 21st installment of #PMKisanSammanNidhi, over ₹157 crore transferred to the bank accounts of 7 lakh farmers of #Uttarakhand, reaffirming the Government of India’s unwavering commitment to farmer welfare. @NICMeity pic.twitter.com/R27DRRNWI1— PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) September 26, 2025
अब जानते हैं कि किन राज्यों के किसानों को कितना पैसा मिला।
- उत्तराखंड- पीएम किसान योजना के तहत उत्तराखंड के 7 लाख किसानों को 157 करोड़ रुपये से ज्यादा दिए गए है।
- हिमाचल प्रदेश- हिमाचल प्रदेश के 8 लाख से ज्यादा किसानों को 160 करोड़ रुपये से ज्यादा मिले हैं।
- पंजाब- वहीं पंजाब लगभग 12 लाख किसानों को अनुमानित 223 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
अगर आप इन लाभार्थियों की लिस्ट में शामिल है, तो अपना स्टेटस के जरिए ये पता लगा सकते हैं कि आपको पैसे मिले या नहीं।
कैसे करें स्टेटस चेक
स्टेप 1- इसके लिए भी आपको पीएम किसान की वेबसाइट के Farmer Corner पर जाना होगा।
स्टेप 2- अब यहां आपको Beneficiary Status ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 3- फिर यहां आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा।
स्टेप 4- इसके बाद Get Data वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 5- अंत में आपकी स्क्रीन पर पीएम किसान योजना से जुड़ी किस्त का स्टेटस दिख जाएगा।
