किसानों के खाते में आज आएगी PM Kisan Yojana की 14वीं किस्त, इनको नहीं मिलेगा योजना का लाभ, जल्द चेक करें नाम

PM Kisan Yojana आज देश के करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त आ जाएगी। देश में करोड़ों किसान इस योजना से वंचित रहने वाले हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ ले चुके हैं तो आपको एक बार अपना नाम पीएम किसान योजना की लिस्ट में जरूर चेक कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं?

pm kisan 14th installment release today in farmers bank account