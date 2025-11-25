सयाने हो रहे हैं भारत के लोग, घर खर्च में आया बड़ा बदलाव, फैशन व फिजूलखर्ची छोड़ यहां लगा रहे हैं पैसा

नई दिल्ली। भारत में घरेलू खर्च के पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि लोग की बुनियादी जरूरतों से लेकर विभिन्न संपत्तियों की खरीदी के मामले में बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है। इस सर्वे की मानें तो लोग अब गैर-जरूरी फैशन आइटम्स की जगह ऐसी चीजो को खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं जो उनके जीवन को आसान बनाए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती जागरूकता, बेहतर वित्तीय पहुंच और बेहतर बाजार संपर्क से प्रेरित उपभोग में यह बदलाव उत्पादकता के लेवल और जीवन स्तर में सुधार के लिए काफी मायने रखता है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2011-12 और 2023-24 के विश्लेषण पर आधारित सर्वेक्षण से पता चला है कि देश में सभी टिकाऊ परिसंपत्तियों में मोटर वाहन स्वामित्व सबसे तेजी से बढ़ रहा है।