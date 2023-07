Scam Alert! लोन के नकली विज्ञापन से कैसे बच सकते हैं आप, बस फॉलो करें ये टिप्स

Loan Frauds आज के समय में हमारे सामने तकरीबन रोज फ्रॉड के खबर सामने आते हैं। आपके साथ भी कभी कोई फ्रॉड ना हो इस वजह से आपको सदैव सतर्क रहना चाहिए। देश में रोज कई तरह से फ्रॉड हो रहे हैं। आज के समय में लोन के माध्यम से भी फ्रॉड हो रहे हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

Scam Alert! लोन के नकली विज्ञापन से कैसे बच सकते हैं आप

Your browser does not support the audio element.