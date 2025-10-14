₹10 वाला बिस्किट कितने का है जी? अब दुकानदार का जवाब कर देगा और खुश; इतना सस्ता हो रहा आपका फेवरेट Parle-G

नई दिल्ली| "दस रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी?" अब इस सवाल पर दुकानदार का जवाब सुनकर आप और खुश हो जाएंगे। क्योंकि 1 दिसंबर से आपका फेवरेट बिस्किट के पैकेट और सस्ते होने वाले हैं। जी हां, 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद आपके फेवरेट ब्रांड पारलेजी ने बड़ा ऐलान किया है। पारलेजी ने 5 और 10 रुपए वाले बिस्किट (Parle-G new price) के पैकेट की कीमतें कम करने की घोषणा कर दी है। एफएमसीजी कंपनी पारले के वाइस प्रेसिडेंड मयंक शाह का कहना है कि प्रोडक्ट के कम एमआरपी (MRP) और ज्यादा वजन वाले नए पैकेट अगले दो महीने यानी दिसंबर तक बाजार में आ जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब कितने में मिलेंगे ₹5-10 वाले बिस्किट के पैकेट? मयकं शाह ने बताया कि 1 दिसंबर 2025 से पारले के नए पैकेट कम कीमत पर मार्केट में आ जाएंगे। कीमत कम होने पर वजन में कोई कटौती नहीं की गई है। वजन उतना ही रहेगा, बस कीमतें कम कर गई हैं। मयंक शाह के मुताबिक, 5 रुपए वाला पारले़जी अब 4.50 रुपए और 10 रुपए वाला पैकेट अब 9 रुप में मिलेगा।

हालांकि, होता यह है कि एफएमसीजी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग में बदलाव करने में करीब डेढ़ से दो महीने का समय लगता है। लेकिन इस बार कंपनियों को यह समय नहीं मिल पाया। जिसके चलते नई पैकिंग वाले प्रोडक्ट्स बाजार में आने में देरी हो रही है।

पहले महंगी MRP वाले पैकेट में होगा बदलाव मयंक शाह ने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग की टाइमलाइन के बारे में बात करते हुए कहा कि, "पहले फेज में बड़े और ज्यादा कीमत वाले पैकेट्स की MRP को कम किया जाएगा। उसके बाद कम MRP वाले छोटे पैकेट की कीमतों बदलाव किया जाएगा। ये वो प्रोडक्ट्स होंगे, जिनकी बाजार में हिस्सेदारी करीब 60-70 फीसदी है। यह ग्राहकों को नवंबर के आखिर तक या फिर दिसंबर महीने की शुरुआत में धीरे-धीरे मिलने लगेंगे।