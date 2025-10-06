Language
    NVIDIA को सीधे चुनौती वाली बड़ी डील हुई पक्की, ओपनएआई और AMD ने मिलकर किया AI बूम के लिए नया कारनामा

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:37 PM (IST)

    ओपनएआई (OpenAI AMD partnership) और एएमडी (AMD Share Price increases) ने एआई डेटा केंद्रों के लिए अरबों डॉलर की साझेदारी की है जिससे एनवीडिया (NVIDIA) को चुनौती मिलेगी। ओपनएआई एएमडी से 6 गीगावाट मूल्य के चिप्स खरीदेगा जिसकी शुरुआत MI450 चिप से होगी। इस सौदे से एएमडी को अगले आधे दशक में अरबों डॉलर का रेवेन्यू मिलेगा।

    OpenAI और AMD ने प्रोसेसर पर चलने वाले AI डेटा केंद्रों के लिए अरबों डॉलर की साझेदारी की है।

    नई दिल्ली। ओपनएआई (OpenAI) और चिप-डिजाइनर एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस (AMD) ने अरबों डॉलर की साझेदारी की है। यह पार्टनरशिप प्रोसेसर पर चलने वाले AI डेटा केंद्रों के लिए है। इससे चिप इंडस्ट्री की दिग्गज NVIDEA को अब तक की सबसे बड़ी चुनौतियों मिलने वाली है। 

    सौदे की शर्तों के तहत, ओपनएआई ने अगले साल MI450 चिप से शुरुआत करते हुए, 6 गीगावाट मूल्य के AMD चिप्स खरीदने का वादा किया है। चैटजीपीटी निर्माता ये चिप्स सीधे या अपने क्लाउड कंप्यूटिंग भागीदारों के माध्यम से खरीदेगा। 

    AMD प्रमुख लिसा सू ने रविवार को एक साक्षात्कार में कहा कि इस सौदे से चिप कंपनी को अगले आधे दशक में अरबों डॉलर का नया रेवेन्यू मिलेगा।

    ओपनएआई और एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस यानी AMD एक समझौते पर पहुंच गए हैं जिसके तहत सैम ऑल्टमैन की कंपनी चिप निर्माता में 10% हिस्सेदारी ले सकती है। इस खबर के बाद सोमवार को प्रीमार्केट ट्रेडिंग के दौरान AMD के स्टॉक में 25% से अधिक की बढ़ोतरी हुई।

    ओपनएआई ने सोमवार को बताया कि वह कई साल तक और हार्डवेयर की कई पीढ़ियों में 6 गीगावाट क्षमता वाली एएमडी इंस्टिंक्ट ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स का इस्तेमाल करेगी। इसकी शुरुआत 2026 की दूसरी छमाही में शुरुआती 1 गीगावाट क्षमता वाले चिप्स के रोलआउट से होगी।

    इस गठजोड़ के एक भाग के रूप में AMD ने OpenAI को AMD के सामान्य स्टॉक के 160 मिलियन शेयरों तक के लिए वारंट जारी किया है।

    प्रथम किश्त पहले पूरे हुए गीगावाट के साथ जुड़ी है। वहीं अतिरिक्त किश्तें तब अनलॉक होंगी जब ओपनएआई 6 गीगावाट तक स्केल करेगा और बड़े पैमाने पर रोलआउट के लिए आवश्यक प्रमुख तकनीकी और कॉर्मर्शियल माइलस्टोन को पूरा करेगा।

    यदि ओपनएआई पूर्ण वारंट का प्रयोग करता है, तो वह बकाया शेयरों की वर्तमान संख्या के आधार पर, एएमडी में लगभग 10% स्वामित्व प्राप्त कर सकता है।

    चैटजीपीटी निर्माता ने कहा कि यह सौदा अरबों डॉलर का है, लेकिन उसने यह रकम कितने डॉलर की होगी इस बात का खुलासा करने से इनकार कर दिया है।

    साझेदारी की घोषणा करते हुए एक विज्ञप्ति में ऑल्टमैन (Sam Altman OpenAI) ने कहा, ”बहुत ज्यादा प्रदर्शन वाले चिप्स में एएमडी का नेतृत्व हमें प्रगति में तेजी लाने और आधुनिक एआई के लाभों को सभी तक तेजी से पहुंचाने में मदद करेगा।”

    यह सौदा AMD को OpenAI का मुख्य रणनीतिक साझेदार बनाता है, जो अर्टिफिशियल इंडस्ट्री में अब तक के सबसे बड़े GPU परिनियोजन समझौतों में से एक है। यह साझेदारी पर उद्योग दबाव को कम करने और मात्र एक विक्रेता पर ओपनएआई की निर्भरता को कम करने में मदद कर सकती है।

    ओपनएआई ने एनवीडिया के साथ कर चुकी है ये समझौता

    लगभग दो हफ्ते पहले, ओपनएआई मॉडलों की अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने में चिप दिग्गज की भूमिका को और मजबूत करते हुए, इस समझौते में पूंजी निवेश के साथ-साथ लंबे समय तक हार्डवेयर सप्लाई भी शामिल थी। हालांकि एनवीडिया के मामले में, ओपनएआई में स्वामित्व हिस्सेदारी चिप निर्माता कंपनी ने ही ली थी। 

    ओपनएआई-एएमडी सौदे की खबर के बाद सोमवार को एनवीडिया के शेयरों में 1% की गिरावट आई।

