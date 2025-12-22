Language
    ये है भारत का सबसे पुराना बैंक, समय के साथ बदल गया नाम और पहचान; किसने किया था शुरू?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:30 PM (IST)

    भारत में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक और 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। भारत का पहला बैंक (First Bank of India) 'द मद्रास बैंक' था, जिसे 1683 में शुरू किया गया ...और पढ़ें

    ये है भारत का सबसे पुराना बैंक

    नई दिल्ली। इस समय भारत में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक (PSB) और लगभग 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर में फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक भी शामिल हैं। PSB सरकारी हैं, जैसे SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा, जबकि HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं।
    इसके अलावा भारत में कई रीजनल रूरल बैंक और को-ऑपरेटिव बैंक भी काम कर रहे हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इनमें सबसे पुराना बैंक कौन सा है? आइए बताते हैं।

    भारत का पहला बैंक कौन सा?

    • भारत का पहला बैंक था द मद्रास बैंक, जिसे 1683 में यूरोपीय कारोबारियों ने शुरू किया था
    • 1806 में द मद्रास बैंक बंद होने की कगार पर पहुंच गया और उसे बंद करके मद्रास बैंक नाम से ही फिर से शुरू किया गया
    • आखिरकार 1843 में इस बैंक का विलय बैंक ऑफ मद्रास में कर दिया गया
    • फिर बैंक ऑफ मद्रास का विलय 1921 में बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे के साथ किया गया और इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया
    • इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर सन 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया
    • 70 साल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी नाम से कारोबार कर रहा है

    कहां था द मद्रास बैंक का हेडक्वार्टर?

    द मद्रास बैंक की स्थापना और ज्यादातर मैनेजमेंट यूरोपियन कारोबारियों ने किया था। वे ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर काम करते थे। बैंक में मौजूद कर्मचारी ज्यादातर ब्रिटिश नागरिक ही थे, जो मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी से आए थे। इसके ज्यादातर ऑफिस और ब्रांच मद्रास प्रेसिडेंसी में थे। बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई के जॉर्ज टाउन में था।

    1806 में दोबारा हुआ शुरू

    बता दें कि सन 1806 में द मद्रास बैंक बंद होने की कगार पर था। तब इसे बंद किया गया और मद्रास बैंक नाम से ही फिर से शुरू किया गया। कहा जा सकता है कि यही बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और फिर अंत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना।

