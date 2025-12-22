ये है भारत का सबसे पुराना बैंक, समय के साथ बदल गया नाम और पहचान; किसने किया था शुरू?

नई दिल्ली। इस समय भारत में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक (PSB) और लगभग 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर में फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक भी शामिल हैं। PSB सरकारी हैं, जैसे SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा, जबकि HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं।

इसके अलावा भारत में कई रीजनल रूरल बैंक और को-ऑपरेटिव बैंक भी काम कर रहे हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इनमें सबसे पुराना बैंक कौन सा है? आइए बताते हैं।

भारत का पहला बैंक कौन सा? भारत का पहला बैंक था द मद्रास बैंक, जिसे 1683 में यूरोपीय कारोबारियों ने शुरू किया था

1806 में द मद्रास बैंक बंद होने की कगार पर पहुंच गया और उसे बंद करके मद्रास बैंक नाम से ही फिर से शुरू किया गया

आखिरकार 1843 में इस बैंक का विलय बैंक ऑफ मद्रास में कर दिया गया

फिर बैंक ऑफ मद्रास का विलय 1921 में बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे के साथ किया गया और इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया

इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर सन 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया

70 साल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी नाम से कारोबार कर रहा है कहां था द मद्रास बैंक का हेडक्वार्टर? द मद्रास बैंक की स्थापना और ज्यादातर मैनेजमेंट यूरोपियन कारोबारियों ने किया था। वे ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर काम करते थे। बैंक में मौजूद कर्मचारी ज्यादातर ब्रिटिश नागरिक ही थे, जो मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी से आए थे। इसके ज्यादातर ऑफिस और ब्रांच मद्रास प्रेसिडेंसी में थे। बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई के जॉर्ज टाउन में था।