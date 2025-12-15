ओल्ड पेंशन स्कीम पर सबसे बड़ी खबर: OPS की बहाली पर सरकार ने दे दिया लिखित जवाब; कर्मचारियों की मांग पर क्या कहा?

Government on Old Pension Scheme: केंद्र सरकार ने लोकसभा में साफ कर दिया है कि नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने का कोई प्रस्ताव (no OPS for NPS UPS employees) सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने लोकसभा के एक लिखित सवाल के जवाब में दी।

लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (pankaj chaudhary) ने कहा, "केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए OPS को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जो एनपीएस या यूपीएस के तहत कवर हैं।" सरकार के इस बयान से साफ हो गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को OPS की उम्मीद फिलहाल नहीं रखनी चाहिए।

कुछ राज्य सरकारों ने लिया OPS लागू करने का फैसला हालांकि, केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए OPS दोबारा लागू करने का फैसला लिया है। मंत्री ने बताया कि राजस्थान (Rajasthan OPS), छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh OPS), झारखंड (Jharkhand OPS), पंजाब और हिमाचल प्रदेश (Punjab and Himachal Pradesh OPS) की राज्य सरकारों ने पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) को OPS फिर से शुरू करने की जानकारी दी है।

UPS क्या है? सरकार ने फिर दी विस्तार से जानकारी वहीं यूपीएस को लेकर सरकार ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यह एक फंड आधारित पेंशन सिस्टम है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का नियमित योगदान निवेश के जरिए बढ़ता है। UPS के तहत रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को कई सुनिश्चित लाभ मिलते हैं।