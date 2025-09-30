New Rules: NPS से लेकर ट्रेन टिकट तक 1 अक्टूबर को बदल जाएगा सब, आप पर क्या होगा असर?

1 अक्टूबर यानी कल से कई बड़े बदलाव (New Rules 1 October 2025) होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आम आदमी पर सीधा असर होने वाला है। इनमें एनपीएस के नियम में बदलाव ट्रेन टिकट और RBI का रेपो रेट रिवाइज करना और एलपीजी (LPG) रेट रिवाइज इत्यादि शामिल हैं। आइए इनके बारे में एक-एक करके बात करते हैं।

1 अक्टूबर से कई बड़े बदलाव (New Rules 1 October 2025) होने जा रहे हैं। हर महीने की पहली तारीख को गैस एजेंसी अपना एलपीजी सिलेंडर प्राइस रिवाइज करती है। इसके साथ ही अगले महीने एनपीएस के नियम में बदलाव, ट्रेन टिकट और RBI का रेपो रेट रिवाइज करना इत्यादि शामिल हैं।

चलिए इनके बारे में एक-एक करके जानते हैं। 1. UPI में होगा बड़ा बदलाव मीडिया रिपोर्ट की मानें तो यूपीआई में अगले महीने बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यूपीआई अगले महीने से अपनी पीटूपी सर्विस बंद करने वाला है। इसके तहत अब आप अपने दोस्त या रिश्तेदार से यूपीआई के जरिए उधार नहीं मांग पाएंगे। यूपीआई अपना कलेक्ट या पुल ट्रांजेक्शन फीचर बंद करने जा रहा है।

इस फीचर के तहत यूजर्स अपने जानने वालों से यूपीआई के जरिए उधार लेते हैं। एनपीसीआई ने ये बदलाव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया है। यह भी पढ़ें- RBI का नया नियम क्या है? जिससे सोना-चांदी के बदले बैंक से लोन लेना अब होगा आसान 2. NPS में बदलाव एनपीएस में एक ऐसा बदलाव किया जाएगा, जिसका फायदा सीधा निवेशकों को होने वाला है। ऐसे लाभार्थी जो एनपीएस के तहत स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर होने वाली है। इस नए बदलाव के तहत अब निवेशक एनपीएस के जरिए 100 फीसदी पैसा शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। हालांकि ये रिटर्न का रिस्क बढ़ा देगा।

ये पूरी तरह से निवेशकों पर निर्भर करेगा कि उन्हें 100 फीसदी पैसा मार्केट में लगाना है या नहीं। आपको बता दें कि एनपीएस के तहत ये जरूरी नहीं है कि आप अपना पैसा शेयर बाजार में लगाए।

इसी तरह निवेशकों को एमएसएफ (मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क) के तहत पीआरएएन नंबर (PRAN Number) दिया जाएगा, जिसमें आप अलग-अलग स्कीम मैनेज कर सकते हैं।

इस बदलाव के तहत एनपीएस के एग्जिट और विड्रॉल नियम में भी बड़ा बदलाव किया गया है। एनपीएस के तहत पैसा लगाने पर लाभार्थी को पैसा सीधा रिटायरमेंट पर ही मिलता था। लेकिन अब ईपीएफ की तरह एनपीएस में भी लाभार्थी कुछ स्थितियों में पैसा पहले ही विड्रॉल कर पाएंगे। इनमें पढ़ाई, शादी, मेडिकल इमरजेंसी शामिल हैं।

इसके साथ ही आप रिटायर होने पर पहले 60 फीसदी पैसा एकमुश्त निकाल सकते थे और 40 फीसदी एन्युटी मिलती थी। अब आप 80 फीसदी पैसा एकमुश्त निकाल पाएंगे, वहीं 20 फीसदी पैसे की एन्युटी मिलेगी।

हालांकि विड्रॉल को लेकर टैक्स नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आप 80 फीसदी पैसा एकमुश्त निकालते हैं, तो 60 फीसदी पर टैक्स छूट मिलेगी, वहीं 20 फीसदी हिस्सा इनकम टैक्स स्लैब के अंतर्गत आएगा। 3. ट्रेन टिकट बुकिंग में बदलाव 1 अक्टूबर यानी कल से रेलवे ऐसे यात्रियों को प्राथमिकता प्रदान करेगी, जो Aadhaar Verified होंगे। ऐसे यात्रियों को रेलवे टिकट बुकिंग खुलने से 15 मिनट पहले की प्राथमिकता दी जाएगी। इसका अर्थ है कि ऐसे यात्री 15 मिनट पहले ही टिकट बुक कर पाएंगे।

4. RBI Repo Rate में होगी कटौती अगले महीने आरबीआई की मौद्रिक समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान रेपो रेट और अन्य वित्तीय संबंधित फैसले लिए जा सकते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार की मौद्रिक समिति में भी आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है।