महाराष्ट्र-गुजरात को पीछे छोड़ नए निवेशकों के मामले में यूपी बना देश का नंबर-1 राज्य, बिहार की भी शानदार ग्रोथ
नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार ने 2025 में अब तक 10 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है। हालांकि, अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी परेशानियों के बीच मार्केट ने बीच-बीच में काफी बड़ी गिरावट भी देखी, लेकिन निवेशकों का भरोसा स्टॉक मार्केट पर बरकरार है। खास बात है कि इस साल निवेशकों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े राज्यों को यूपी व बिहार ने पछाड़ दिया है। दरअसल, शेयर बाजार में नए निवेशकों के मामले में उत्तर प्रदेश देश का नंबर-1 राज्य बन गया है, वहीं बिहार ने भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ओर से जारी किए डेटा के अनुसार, नए निवेशकों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा क्लाइंट्स जुड़े हैं। हालांकि, टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स के केस में महाराष्ट्र अब भी टॉप पॉजिशन पर बना हुआ है।
किस राज्य से आए कितने नए निवेशक
एनएसई के ऑफिशियल डेटा के अनुसार, 19 दिसंबर 2025 तक शेयर बाजार में कुल 12.4 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड हैं। वहीं, दिसंबर 2025 तक कुल 1.5 करोड़ नए निवेशक बाजार से जुड़े हैं। इसके अलावा, टोटल यूनिक अकाउंट्स की संख्या 24.4 करोड़ है।
|राज्य
|2024 में निवेशकों की संख्या
|2025 में निवेशकों की संख्या
|बदलाव (%)
|महाराष्ट्र
|179
|197
|9.90%
|उत्तर प्रदेश
|123
|144
|17.00%
|गुजरात
|97
|107
|10.90%
|पश्चिम बंगाल
|64
|73
|15.00%
|राजस्थान
|63
|71
|13.70%
|तमिलनाडु
|59
|70
|17.40%
शेयर बाजार में उत्तर प्रदेश से 2025 में 20 लाख नए निवेशक आए, जबकि महाराष्ट्र से 17.7 लाख इन्वेस्टर्स जुड़े। हालांकि, टॉप 6 राज्यों में जहां यूपी ने न्यू इन्वेस्टर्स के मामले में 17 फीसदी की ग्रोथ दिखाई, वहीं तमिलनाडु ने 17.40% की ग्रोथ दिखाई।
इसका मतलब है कि संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश आगे रहा, लेकिन प्रतिशत के केस में तमिलनाडु ने बाजी मारी। वहीं, 2025 में बिहार से शेयर बाजार में 8.6 लाख नए निवेशक जुड़े और नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स की ग्रोथ 17.6 फीसदी रही।
