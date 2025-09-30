Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NPS to UPS: सरकारी नौकरी करने वालों के पास आखिरी मौका, आज स्विच नहीं किया तो फिक्स पेंशन नहीं मिलेगी?

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:33 PM (IST)

    NPS to UPS Transfer सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर! यदि आप NPS से UPS में स्विच करना चाहते हैं तो आज अंतिम तिथि है। 30 सितंबर तक आप अपना पेंशन खाता ट्रांसफर करा सकते हैं। सरकार समयसीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है क्योंकि 23 लाख में से केवल 1 लाख कर्मचारियों ने ही इसे चुना है।

    prefferd source google
    Hero Image
    NPS To UPS पेंशन अकाउंट ट्रांसफर की अंतिम तारीख आज

    नई दिल्ली। NPS To UPS: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपने न्यू पेंशन स्कीम चुन रखी है लेकिन आपको यूनीफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS में स्विच होना है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज इसकी अंतिम तारीख है अगर आप NPS से UPS में अपना पेंशन अकाउंट ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो 30 सितंबर मंगलवार तक ही आप इसे करा सकते हैं। अगर आप एनपीएस से यूपीएस में जाने का विकल्प नहीं चुनते तो आप NPS में ही बने रहेंगे। लेकिन सरकार यूपीएस में स्विच करने की 30 सितंबर की समयसीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है क्योंकि 23 लाख सरकारी कर्मचारियों में से मुश्किल से 1 लाख ने ही इसे चुना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कई कर्मचारी संघों ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर दो महीने का विस्तार मांगा है ताकि अधिक कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से यूपीएस या एकीकृत पेंशन योजना में स्विच कर सकें। ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले सोमवार को संघों के प्रतिनिधियों ने मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा।

    कौन कर सकता है NPS

    1 अप्रैल, 2025 तक एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी। पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत कर्मचारियों के जीवनसाथी सहित - यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। 1 अप्रैल, 2025 के बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वालों को नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनना होगा। हालाँकि, इसमें कुछ सीमाएँ हैं। बर्खास्तगी, दंड के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति, या सेवा से निष्कासन का सामना कर रहे कर्मचारी इसके पात्र नहीं हैं। अनुशासनात्मक जांच के अधीन या ऐसी कार्रवाई पर विचाराधीन मामलों को भी इसमें शामिल होने से रोका गया है।

    कर्मचारी चुनाव करने में क्यों संघर्ष कर रहे हैं?

    मार्च में शुरू किया गया UPS, सरकार का प्रमुख पेंशन सुधार है, जिसका उद्देश्य बाजार से जुड़ी NPS और पुरानी पेंशन प्रणाली के बीच संतुलन बनाना है, जिसने इस पर भारी बोझ डाला था। हालांकि, वित्तीय सुरक्षा, पूर्ण लाभों के लिए 25 साल की सेवा की आवश्यकता और पात्र परिवार के सदस्यों की सख्त परिभाषा को लेकर चिंताओं के कारण इसे अपनाने की गति कम रही है।

    क्या है NPS से UPS में जानें की अंतिम तारीख?

    अगर आप एनपीएस में योगदान दे रहे हैं और UPS में जाना चाहते हैं तो 30 सितंबर 2025 इसकी आखिरी डेट है। हालांकि, इसके अंतिम डेट बढ़ने की संभावना है। क्योंकि वित्त, पेंशन और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने 30 जून को दिए गए पिछले विस्तार के बाद, इस अनुरोध पर विचार करने के लिए सोमवार को देर रात तक चर्चा की।

    यह भी पढ़ें- गांव के लड़के ने बिना फंडिंग के बना डाली ₹100000 करोड़ की कंपनी, ऐसा होने पर अंबानी-अदाणी भी हो सकते हैं पीछे