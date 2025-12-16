NPS पर बड़ा बदलाव: अब 80% रकम एकमुश्त निकाल सकेंगे, Annuity 40% से घटकर 20% हुई; क्या और किसे होगा फायदा?

NPS withdrawal rules 2025: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) पर बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने NPS के एग्जिट नियमों में अहम बदलाव करते हुए अनिवार्य वार्षिकी (annuity reduced to 20% NPS) की सीमा 40% से घटाकर 20% कर दी है। इसका मतलब साफ है कि अब निवेशक रिटायरमेंट या तय शर्तों पर अपनी जमा राशि का 80% तक हिस्सा एकमुश्त (Lump Sum) निकाल सकेंगे। इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी निवेशक की कुल जमा राशि (Accumulated Pension Wealth- APW) 5 लाख रुपए (NPS full withdrawal 5 lakh) तक है, तो वह 100% रकम एकमुश्त निकाल सकता है और उसे Annuity खरीदना जरूरी नहीं होगा। वहीं, 5 लाख रुपए से ज्यादा APW होने पर निवेशक अधिकतम 80% राशि लमसम (Lump Sum) और कम से कम 20% राशि Annuity में लगानी होगी।