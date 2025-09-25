Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    886 करोड़ का निवेश और 1800+ नौकरियां, भारत में लेकर नथिंग फोन का बड़ा प्लान, भारतीय कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:14 PM (IST)

    नथिंग फोन के सीईओ कार्ल पेई ने कहा कि हमें भारत में ऑप्टिमस के साथ हमारे नए मैन्युफैक्चरिंग ज्वाइंट वेंचर की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस संयुक्त उद्यम के माध्यम से हमारी योजना अगले 3 वर्षों में भारत में 100 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश करने और 1800 से अधिक नौकरियां पैदा करने की है।

    prefferd source google
    Hero Image
    नथिंग फोन के सीईओ कार्ल पेई ने भारतीय कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर का ऐलान किया।

    नई दिल्ली। ब्रिटेन की नामी मोबाइल फोन कंपनी नथिंग भारत में 100 मिलियन डॉलर का निवेश कने जा रही है, इसके लिए कंपनी नथिंग फोन ने भारतीय कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है। नथिंग के सीईओ कार्ल पेई ने नई दिल्ली में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ मुलाकात की। इस मीटिंग को लेकर कार्ल पेई ने X पर लिखा, मेक इन इंडिया और देश में तेजी से बढ़ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के पीछे प्रेरक शक्ति है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत वैश्विक स्मार्टफोन उद्योग के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार्ल पेई ने बताया कि हमने नथिंग के साथ अपने सफ़र और सीएमएफ को भारत में मुख्यालय वाली एक सहायक कंपनी के रूप में स्थापित करने की अपनी योजना पर बात की।

    किस कंपनी के साथ नथिंग ने किया करार?

    कार्ल पेई ने कहा कि भारत के अग्रणी प्रौद्योगिकी निर्माताओं में से एक, ऑप्टिमस के साथ हमारे नए मैन्युफैक्चरिंग ज्वाइंट वेंचर की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जो इस नजरिये को साकार करने में एक मील का पत्थर है। इस संयुक्त उद्यम के माध्यम से हमारी योजना अगले तीन वर्षों में भारत में 100 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश करने और 1,800 से अधिक नौकरियां पैदा करने की है।

    ये भी पढ़ें- Income Tax भरने वालों के लिए बड़ी खबर, CBDT ने बढ़ाई ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख

    बता दें कि ब्रिटिश कंज्यूरम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नथिंग की स्थापना अक्टूबर 2020 में वनप्लस के पूर्व को-फाउंडर कार्ल पेई ने लंदन में ट्रांसपेरेंट और मिनिमम टेक्नोलॉजी के साथ एक सहज डिजिटल भविष्य बनाने के लिए की थी। 2021 के मिड में अपना पहला प्रोडक्ट, ईयर (1) वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च किया। इसके बाद नथिंग ने जुलाई 2022 में अपना पहला स्मार्टफोन, फोन (1) लॉन्च किया, और उसके बाद से अन्य ऑडियो प्रोडक्ट्स और किफ़ायती "सीएमएफ बाय नथिंग" को-ब्रांड भी लॉन्च किया।