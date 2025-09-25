886 करोड़ का निवेश और 1800+ नौकरियां, भारत में लेकर नथिंग फोन का बड़ा प्लान, भारतीय कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर

नथिंग फोन के सीईओ कार्ल पेई ने कहा कि हमें भारत में ऑप्टिमस के साथ हमारे नए मैन्युफैक्चरिंग ज्वाइंट वेंचर की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस संयुक्त उद्यम के माध्यम से हमारी योजना अगले 3 वर्षों में भारत में 100 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश करने और 1800 से अधिक नौकरियां पैदा करने की है।

नई दिल्ली। ब्रिटेन की नामी मोबाइल फोन कंपनी नथिंग भारत में 100 मिलियन डॉलर का निवेश कने जा रही है, इसके लिए कंपनी नथिंग फोन ने भारतीय कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है। नथिंग के सीईओ कार्ल पेई ने नई दिल्ली में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ मुलाकात की। इस मीटिंग को लेकर कार्ल पेई ने X पर लिखा, मेक इन इंडिया और देश में तेजी से बढ़ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के पीछे प्रेरक शक्ति है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत वैश्विक स्मार्टफोन उद्योग के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

