टोल टैक्स को लेकर नितिन गडकरी की बड़ी घोषणा, 2026 के अंत तक AI आधारित डिजिटल टोल कलेक्शन होगा लागू

नई दिल्ली, पीटीआई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोल सिस्टम और AI-ड्रिवन हाईवे मैनेजमेंट पूरे देश में 2026 के आखिर तक पूरा हो जाएगा, और इसे लागू होने के बाद ये टेक्नोलॉजी यात्रियों के लिए टोल प्लाजा पर इंतजार का समय खत्म कर देंगी।

सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी AI-बेस्ड होगी। यात्रियों को टोल प्लाजा पर अब और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, और इससे 1,500 करोड़ रुपये का फ्यूल बचेगा और सरकार के रेवेन्यू में 6,000 करोड़ रुपये जुड़ेंगे। 2026 तक पूरा हो जाएगा ये काम- गडकरी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सदन में कहा, "मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोल (MLFF) एक बहुत अच्छी सुविधा है। पहले, हमें टोल पर पेमेंट करना पड़ता था, और इसमें 3 से 10 मिनट लगते थे। फिर, FastTag की वजह से, समय घटकर 60 सेकंड या उससे भी कम हो गया। हमारी इनकम में कम से कम 5,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। FastTag की जगह MLFF आने के बाद, अब गाड़ियां टोल को ज्यादा से ज्यादा 80 किमी प्रति घंटे की स्पीड से पार कर सकती हैं, और टोल पर किसी को रोका नहीं जाएगा।"

गडकरी ने सदस्यों से कहा, "2026 तक, हम यह काम 100 प्रतिशत पूरा कर लेंगे, और एक बार यह काम पूरा हो जाने के बाद, हमारी इनकम से 1,500 करोड़ रुपये बचाने में मदद मिलेगी, और हमारी इनकम में 6,000 करोड़ रुपये की और बढ़ोतरी होगी, और टोल चोरी खत्म हो जाएगी। कोई समस्या नहीं होगी, और लोगों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा।"