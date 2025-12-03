Tatkal Ticket New Rule: तत्काल बुकिंग पर आ गया नया नियम, टिकट के लिए अब OTP जरूरी; ये रही पूरी डिटेल

नई दिल्ली। Tatkal Ticket New Rule: इंडियन रेलवे ने तत्काल टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी अपडेट की घोषणा की है। पहले रेलवे ने 1 दिसंबर, 2025 को ऑनलाइन तत्काल टिकट के नियमों में बदलाव किया। तत्काल बुकिंग के लिए OTP वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया था। वहीं, अब इंडियन रेलवे ने अब रिजर्वेशन काउंटर पर मिलने वाले तत्काल टिकट (विंडो तत्काल टिकट) के नियम भी बदल दिए हैं। रेलवे अब टिकट काउंटर (रेल रिजर्वेशन काउंटर) पर OTP-बेस्ड तत्काल टिकट जारी करने का सिस्टम शुरू करने जा रहा है। रेलवे ने तत्काल टिकट सिस्टम को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। कहा जा रहा है कि यह नया सिस्टम अगले कुछ दिनों में लागू हो जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वेस्टर्न रेलवे ने एक बयान में कहा, "रेलवे बोर्ड की गाइडलाइंस के मुताबिक, तत्काल बुकिंग सिस्टम में एक ज़रूरी बदलाव किया गया है। अब तत्काल टिकट सिस्टम से मिले वन टाइम पासवर्ड (OTP) के ऑथेंटिकेशन के बाद ही दिए जाएंगे। यह OTP बुकिंग के समय पैसेंजर के दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, और OTP के सक्सेसफुली वैलिडेशन के बाद ही टिकट दिया जाएगा।"

OTP-बेस्ड सिस्टम सबसे पहले ट्रेन नंबर 12009/12010, मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस में लागू किया जाएगा। अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि यह पहल धीरे-धीरे पूरे नेटवर्क की दूसरी ट्रेनों में भी शुरू की जाएगी। इस फेज्ड रोलआउट का मकसद फ्रॉड बुकिंग को कम करना और यह पक्का करना है कि असली यात्रियों को तत्काल टिकट मिलें।

काउंटर और आनलॉइन टिकट दोनों के लिए OTP जरूरी यह अपडेट IRCTC वेबसाइट, मोबाइल ऐप और रेलवे काउंटर समेत तत्काल बुकिंग के सभी तरीकों पर लागू होता है। OTP वैलिडेशन जरूरी करके, इंडियन रेलवे को उम्मीद है कि तत्काल टिकट देने में ट्रांसपेरेंसी आएगी और इसका गलत इस्तेमाल रोका जा सकेगा।

जुलाई 2025 शुरू किया था आधार-बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन सबसे पहले, रेलवे ने जुलाई 2025 में ऑनलाइन तत्काल टिकटिंग के लिए आधार-बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन शुरू किया। इसके बाद, अक्टूबर 2025 में बुकिंग के पहले दिन सभी जनरल रिजर्वेशन के लिए एक OTP-बेस्ड ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम लागू किया गया। इंडियन रेलवे ने एक रिलीज में कहा कि इन दोनों पहलों को आम यूजर्स ने सफलतापूर्वक अपनाया है, जिससे रिजर्वेशन प्रोसेस में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और सुविधा सुनिश्चित हुई है।