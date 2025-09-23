New GST Rates: एक दिन में टूटा 35 साल का रिकॉर्ड; एसी-टीवी से लेकर कार तक, जनता ने पहले दिन क्या-क्या खरीदा?

New GST Rates नवरात्रि के पहले दिन केंद्र सरकार ने GST 2.0 लॉन्च किया जो आम जनता के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हुआ। नए टैक्स स्ट्रक्चर में स्लैब आसान और कीमतें कम होने से रोजमर्रा की चीजों में तुरंत राहत मिली। जिसके चलते आम जनता ने पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की। यहां जानिए लोगों ने नवरात्रि के पहले दिन सबसे ज्यादा क्या-क्या खरीदा?

नई दिल्ली| New GST Rates: सोमवार, 22 सितंबर 2025 का दिन इंडियन कंज्यूमर्स, रिटेलर्स और डीलर्स के लिए यादगार बन गया। नवरात्रि के पहले दिन केंद्र सरकार ने GST 2.0 लॉन्च किया और आम जनता के लिए एक बड़ा तोहफा पेश किया। नए टैक्स स्ट्रक्चर में स्लैब आसान और कीमतें कम होने से रोजमर्रा की चीजों में तुरंत राहत मिली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे "भारत के लोगों के लिए समर्पित सुधार" बताया और सच में यह सिर्फ टैक्स का बदलाव नहीं, बल्कि त्योहार जैसा अनुभव बन गया। और इसी के चलते आम जनता ने पहले दिन रिकॉर्ड ब्रेकिंग खरीद कर डाली। ऐसा हम नहीं बल्कि आकंड़े बता रहे हैं, जो कंपनियों ने साझा किए हैं। जानें 22 सितंबर यानी नवरात्र के दिन लोगों ने सबसे ज्यादा क्या-क्या खरीदा?

ऑटोमोबाइल सेक्टर: एक दिन में टूटा 35 साल का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा चर्चा ऑटो सेक्टर में रही। नए GST में छोटी कारों (4 मीटर से कम) पर 18% स्लैब लागू हुआ और ऑटोमोबाइल पर कॉम्पेंसेशन सेस पूरी तरह हटा दिया गया।

मारुति के पास 80,000 इंक्वायरी आईं और 30,000 डिलीवरी की, जो 35 साल का उनका सबसे बड़ा एक-दिन का रिकॉर्ड है।

हुंडई ने भी एक दिन में 11,000 डीलर बिलिंग की, जो पिछले 5 साल का सबसे अच्छा आंकड़ा है।

टाटा मोटर्स ने 10,000 कारें डिलीवर कीं और 25,000 से ज्यादा इंक्वायरी मिली। इससे कई परिवारों के लंबे समय से टाले गए सपने सच हो गए। कारें अब सिर्फ उपलब्ध नहीं, बल्कि त्योहार के खास तोहफे की तरह बन गईं।

इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री में भी रिकॉर्ड, खूब बिके एसी-टीवी एसी और टीवी की कीमतों में 3,000-85,000 रुपए तक की कटौती ने घरों में उत्साह बढ़ाया। हायर (Haier) ने दोगुनी से भी ज्यादा की बिक्री की। ब्लू स्टार (Blue Star) ने 20% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया। 43-इंच और 55-इंच टीवी की बिक्री में खास उछाल आया। सुपर प्लास्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (Super Plastronics Pvt Ltd) ने फ्लिपकार्ट के जरिए 30-35% बिक्री वृद्धि दर्ज की।