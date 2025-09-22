New GST Rates: कुल 375 सामान हुए सस्ते, घर-गृहस्थी में 13% तक की बचत; छोटी कार लेने पर होगा इतना फायदा

सोमवार से लागू हुए जीएसटी 2.0 (New GST Rates) के तहत अब घर-गृहस्थी के खर्च पर सीधा असर पड़ेगा। सरकार का दावा है कि नए रेट लागू होने के बाद किराना और रोजमर्रा का सामान खरीदने पर करीब 13% तक की बचत होगी। वहीं छोटी कार खरीदने वालों को लगभग 70000 रुपए तक सस्ती कीमत का फायदा मिलेगा।

नई दिल्ली| त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ आम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सोमवार से लागू हुए जीएसटी 2.0 (New GST Rates) के तहत अब घर-गृहस्थी के खर्च पर सीधा असर पड़ेगा। सरकार का दावा है कि नए रेट लागू होने के बाद किराना और रोजमर्रा का सामान खरीदने पर करीब 13% तक की बचत होगी। वहीं, छोटी कार खरीदने वालों को लगभग 70,000 रुपए तक सस्ती कीमत का फायदा मिलेगा।

सरकार के अनुमान के मुताबिक, स्टेशनरी, कपड़े, जूते-चप्पल और दवाइयों की खरीद पर 7-12% तक की बचत होगी। इतना ही नहीं, हेल्थ और जीवन बीमा पॉलिसी पर अब 18% तक राहत मिलेगी, क्योंकि इन पर से जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है।

कुल 375 सामान हुए सस्ते नए सुधारों के तहत कुल 375 सामान सस्ते हो गए हैं। इनमें किराना, खेती-किसानी के उपकरण, कपड़े, दवाइयां और ऑटोमोबाइल शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे "जीएसटी बचत उत्सव" का नाम दिया है। यह भी पढ़ें- New GST Rates: दूध-बिस्किट, एसी-टीवी और बाइक-कार...1 रुपए से डेढ़ लाख रुपए तक सस्ते हुए ये सामान; देखें लिस्ट सरकारी आंकलन के मुताबिक, 1800 सीसी तक के ट्रैक्टर पर अब 40,000 रुपए तक की बचत होगी। पहले इस पर 12-18% जीएसटी लगता था, जिसे घटाकर अब 5% कर दिया गया है। बाइक और स्कूटर (350 सीसी तक) की खरीद पर 8,000 रुपए की राहत मिलेगी। 32 इंच से ऊपर के टीवी पर 3,500 रुपए और एसी पर 2,800 रुपए की बचत होगी। इन पर जीएसटी घटाकर 28% से 18% कर दिया गया है।