Netweb Tech IPO आज सर्वर बनाने वाली कंपनी Netweb Tech का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। पहले दिन ही निवेशकों ने जम कर इस कंपनी का आईपीओ खरीदा है। रिटेल निवेशकों ने इस कंपनी के आईपीओ को सबसे ज्यादा खरीदा है। आइए इस कंपनी के प्राइस-बैंड से लेकर आईपीओ के उद्देश्य के बारे में जानते हैं? (जागरण फाइल फोटो)

Netweb Tech IPO: IPO subscribed on Day 1

Your browser does not support the audio element.

Edited By: Priyanka Kumari