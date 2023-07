Upcoming IPO: हॉस्पिटल से लेकर सर्वर कंपनी तक का अगले हफ्ते खुलेगा आईपीओ, जानिए प्राइस बैंड के साथ सभी डिटेल

Upcoming IPO अगले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में दो नए आईपीओ आने जा रहे हैं। इसमें एक मैनबोर्ड आईपीओ होगा जबकि दूसरा एसएमई आईपीओ होने जा रहा है। ये दोनों आईपीओ 17 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुले रहेंगे। नेटवेब टेक्नोलॉजीज आईपीओ की एंकर बुक 14 जुलाई को खुल गई है। ( फोटो - जागरण फाइल)

दोनों आईपीओ की संभावित लिस्टिंग डेट 27 जुलाई, 2023 है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। ideaForge Technologies, Cyient DLM और Senco Gold जैसे आईपीओ की दमदार लिस्टिंग के बाद भारतीय बाजार में निवेशक नए आईपीओ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगले हफ्ते नेटवेब टेक्नोलॉजीज (Netweb Technologies IPO ) और असर्फी हॉस्पिटल (Asarfi Hospital SME IPO) जैसी कंपनियों के आईपीओ खुलने जा रहे हैं। नेटवेब टेक्नोलॉजीज का आईपीओ एक मैनबोर्ड आईपीओ होगा। इसका इश्यू साइज 631 करोड़ रुपये का होगा। असर्फी हॉस्पिटल एक एसएमई आईपीओ होगा। कंपनी का उद्देश्य बाजार से 26.94 करोड़ रुपये जुटाना है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज आईपीओ (Netweb Technologies IPO) नेटवेब टेक्नोलॉजीज का पब्लिक इश्यू 17 जुलाई, 2023 को खुल रहा है और ये 19 जुलाई, 2023 को ओपन होगा। नेटवेब टेक्नोलॉजीज आईपीओ का प्राइस बैंड 475 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी का उद्देश्य 631 करोड़ रुपये जुटाना है। आईपीओ का एलॉटमेंट 24 जुलाई, 2023 को हो सकता है। इसकी लिस्टिंग 27 जुलाई,2023 को होगी। इस आईपीओ में 206 करोड़ रुपये का फ्रैश इश्यू के साथ 85 लाख शेयरों का ओएफएस भी शामिल है। इसमें कंपनी के प्रमोटर संजय लोढ़ा, विवेक लोढ़ा, नवीन लोढ़ा, नीरज लोढ़ा और अशोक बजाजा ऑटोमोबाइल्स एलएलपी की ओर से शेयरों की बिक्री की जा रही है। इसकी एंकर बुक 14 जुलाई को खुल गई है। असर्फी हॉस्पिटल (Asarfi Hospital SME IPO) असर्फी हॉस्पिटल एक एसएमई आईपीओ होने वाला है। ये 17 जुलाई, 2023 को ओपन होगा और 19 जुलाई, 2023 को बंद होगा। असर्फी हॉस्पिटल आईपीओ का प्राइस बैंड 51 रुपये से लेकर 52 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी की ओर से 26.94 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। इसका एलॉटमेंट 24 जुलाई, 2023 को हो सकता है और इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट 27 जुलाई, 2023 है।

