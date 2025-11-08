पाकिस्तान, बांग्लादेश के बाद नेपाल की करेंसी छापेगा चीन, ड्रैगन को मिला ₹142 करोड़ का ठेका; भारत से बढ़ेगी टेंशन?

नई दिल्ली| नेपाल अब अपने 1000 के नए नोट चीन में छपवाने जा रहा है। नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ने चीन की सरकारी कंपनी चाइना बैंकनोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन (China Banknote Printing and Minting Corporation) को 430 मिलियन यानी 43 करोड़ नोट छापने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। बैंक अधिकारियों के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 16.98 मिलियन डॉलर (लगभग ₹142 करोड़) तय की गई है।

नेपाल ने शुक्रवार को इस कंपनी को डिजाइन, प्रिंटिंग और सप्लाई का लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। चीन की यह कंपनी पहले भी नेपाल के ₹5, ₹10, ₹100 और ₹500 के नोट छाप चुकी है। इसे इस बार भी सबसे कम कीमत की बोली लगाने के आधार पर चुना गया है। नेपाल ने यह कदम तब उठाया है, जब वहां पिछले दिनों जेन-जी प्रोटेस्ट (Nepal gen z protest) ने सरकार का पलटकर रख दिया।

भारत और चीन के बीच तनाव नेपाल का यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब भारत और चीन के बीच क्षेत्रीय और आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी हुई है। परंपरागत रूप से नेपाल अपने कई सिक्योरिटी और करेंसी प्रिंटिंग कामों में भारत पर निर्भर रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में वह चीन की ओर झुकाव दिखा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम नेपाल और चीन के बढ़ते आर्थिक रिश्तों का संकेत है। वहीं भारत के लिए यह एक रणनीतिक संकेत हो सकता है कि नेपाल अब अपनी करेंसी प्रिंटिंग जैसी संवेदनशील प्रक्रियाओं में भी पड़ोसी चीन पर भरोसा करने लगा है।