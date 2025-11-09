कोई भी भक्त भूखा न रहे... मुकेश अंबानी का नया कदम, तिरुमला में बनवाएंगे देश का सबसे बड़ा 'अन्न प्रसादम' किचन

Language
    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 04:39 PM (IST)

    रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने तिरुमला में अत्याधुनिक रसोईघर बनाने की घोषणा की है। यह रसोईघर श्री वेंकटेश्वर अन्न प्रसादम ट्रस्ट के तहत बनेगा, जिससे प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं को भोजन मिलेगा। इस परियोजना का उद्देश्य अन्न सेवा को बढ़ावा देना है, ताकि कोई भी भक्त भूखा न रहे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने गुरुवायूर मंदिर में दान दिया और वरिष्ठ सेवा सदन बनाने की घोषणा की।

    नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेशअंबानी ने तिरुमला में एक अत्याधुनिक रसोईघर (किचन) बनाने की घोषणा की है, जो हर दिन लाखों श्रद्धालुओं को भोजन कराएगा। यह किचन श्री वेंकटेश्वर अन्न प्रसादम ट्रस्ट के तहत बनाया जाएगा और इसका लक्ष्य रोजाना दो लाख से ज़्यादा भोजन तैयार करना है।इसकी प्रारंभिक लागत लगभग 50 करोड़ रुपए आंकी गई है।यानी यह देश के सबसे बड़े भोजन वितरण केंद्रों में से एक होगा।

    यह पूरा प्रोजेक्ट तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) और आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर किया जाएगा। रिलायंस के अधिकारियों का कहना है कि इस रसोईघर में हाई-टेक ऑटोमेशन सिस्टम लगाए जाएंगे, ताकि भोजन न सिर्फ़ स्वादिष्ट बल्कि साफ-सुथरा और कुशलता से तैयार हो सके।

    मुकेश अंबानी हाल ही में रविवार सुबह तिरुमला पहुंचे थे, जहां उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए और मंदिर प्रशासन के साथ इस परियोजना को लेकर चर्चा की। रिलायंस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि, तिरुमला आस्था, करुणा और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। इस प्रयास के जरिए हम मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबूनायडू के उस संकल्प को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके तहत अन्न सेवा की परंपरा सभी TTD मंदिरों तक पहुंचे'

    कंपनी ने यह भी कहा कि उनका मक़सद ''अन्न सेवा'' को मजबूत करना है ताकि कोई भी भक्त भूखा न रहे।

    तिरुमला दौरे के बाद मुकेशअंबानी केरल के गुरुवायूर मंदिर भी गए, जहां उन्होंने प्रसिद्ध श्रीकृष्ण मंदिर में दर्शन किए और 5 करोड़ रुपये का दान दिया। यह कदम उनके धार्मिक और सामाजिक योगदान की परंपरा को और आगे बढ़ाता है।

    इस अवसर पर अंबानी ने ‘यात्री एवं वरिष्ठ सेवा सदन’ बनाने कीभी घोषणा की। यह सदन 100 से अधिक कमरों की क्षमता वाला होगा और दूर-दराज से आने वाले वृद्ध वैष्णवों को आवास, 24 घंटे चिकित्सा इकाई, नर्सिंगफिजियोथेरेपी, सत्संग-प्रवचन के लिए बड़ा सभागार और सात्विक भोजनालय जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। 

