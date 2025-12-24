मुकेश अंबानी पर मेहरबान ट्रंप सरकार! दे दी एक महीने की राहत, रिलायंस इंडस्ट्रीज के व्यापार से जुड़ा है मामला

नई दिल्ली। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) को अमेरिकी सरकार ने बड़ी राहत दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, दो सूत्रों ने बताया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को वाशिंगटन से एक महीने की छूट मिल गई है जिससे कंपनी को रूस स्थित रोसनेफ्ट द्वारा सप्लाई किए गए ऑयल कार्गो मिलते रहेंगे। हालांकि, अमेरिकी ट्रेजरी ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दरअसल, अमेरिका ने इस रूसी ऑयल प्रोड्यूसर पर प्रतिबंध लगाए थे।

अमेरिका ने अक्टूबर महीने में रूस की कंपनी रोसनेफ्ट और लुकोइल पर बैन लगाए थे, और कंपनियों को इन दोनों एनर्जी फर्मों के साथ ट्रांजैक्शन खत्म करने के लिए 21 नवंबर तक का समय दिया था। रिलायंस की रोसनेफ्ट के साथ लॉन्ग टर्म डील रिलायंस इंडस्ट्रीज की रोसनेफ्ट के साथ एक लॉन्ग-टर्म डील है, जिसके तहत वह अपने 1.4 मिलियन bpd रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स के लिए हर दिन 500,000 बैरल रूसी तेल खरीदेगा। केप्लर के ट्रेड फ्लो डेटा के अनुसार, 22 नवंबर से रिलायंस को रोसनेफ्ट से रूसी तेल के लगभग 15 कार्गो मिले हैं।