वेनेजुएला संकट से मुकेश अंबानी जमकर कमाएंगे पैसा, रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऐसे होगा फायदा, एक्सपर्ट ने बताए कारण
नई दिल्ली। वेनेजुएला पर अमेरिका (US Attacks on Venezuela) के हमले के बाद 5 जनवरी को शेयर बाजार में ऑयल कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है, खासतौर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को वेनेजुएला संकट का सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर (Reliance Industries Share) शिखर पर पहुंच गए हैं और नया रिकॉर्ड हाई लगा दिया है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के शेयर 1 प्रतिशत से ज़्यादा चढ़कर 1,611.8 रुपये प्रति शेयर के नए 52-हफ़्ते के हाई पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा, ONGC के शेयरों ने भी 2 फीसदी की तेजी दिखाई, लेकिन बाद में गिर गए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज- IOC, BPCL और HPCL के शेयरों भी शुरुआती बढ़त के बाद गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं।
वेनेजुएला संकट से रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्या फायदा?
अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमले के बाद सोमवार को कच्चे तेल की कीमतें थोड़ी बढ़ गईं, क्योंकि निवेशक यह सोच रहे थे कि OPEC सदस्य वेनेजुएला में राजनीतिक उथल-पुथल से सप्लाई वाले बाज़ार में शिपमेंट में कोई रुकावट आएगी । वहीं, कुछ एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि इस डेवलपमेंट से तेल की कीमतें कम होंगी।
जेफ़रीज़ ने कहा कि संभावित अमेरिकी अधिग्रहण से वेनेज़ुएला के कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध हट सकते हैं। ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ब्रेंट के मुकाबले $5–8/bbl डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीद सकती है, जिससे कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू मार्जिन बढ़ेगा।
बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी का सिलसिला जारी है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 30 फीसदी से ज्यादा की तेजी दिखाई है, जबकि 5 साल में यह शेयर 65 प्रतिशत रिटर्न दे चुका है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों पर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली ने 'ओवरवेट' की रेटिंग के साथ प्रति शेयर पर ₹1,847 का टारगेट प्राइस दिया था।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
