मूसा बिन शमशेर उर्फ प्रिंस मूसा, ये है बांग्लादेश का सबसे अमीर आदमी, हथियारों और युद्ध से कमाया बेशुमार पैसा

नई दिल्ली। राजनीतिक अस्थिरता और अशांति के चलते बांग्लादेश (Bangladesh Unrest) में हिंसा बढ़ रही है और हालात बिगड़ रहे हैं। इसका असर आम जनजीवन से लेकर व्यावसायिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। क्या आप जानते हैं बांग्लादेश का सबसे अमीर शख्स (Bangladesh richest person कौन है, जिसे बांग्लादेश का मुकेश अंबानी तक कहा जाता है। आमतौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान में अमीर शख्सियतों से ज्यादा फौज व नेताओं के नाम के चर्चे रहते हैं। लेकिन, इन दोनों देशों में कुछ बड़े नाम और भी हैं, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में बड़ी हैसियत रखते हैं, और मूसा बिन शमशेर उन्हीं लोगों में से एक हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मूसा बिन शमशेर, बांग्लादेश के सबसे अमीर शख्स और उद्योगपति हैं जिन्हें अक्सर 'बांग्लादेश का मुके अंबानी' भी कहा जाता है। मूसा बिन शमशेर, DATCO ग्रुप के फाउंडर हैं, यह कंपनी इंटरनेशनल हथियारों और पावर ब्रोकरेज का काम करती है। इस उद्योगपति का निकनेम प्रिंस मूसा है।

मूसा बिन शमशेर के पास कितनी दौलत? अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में मूसा बिन शमशेर की नेटवर्थ, 12 बिलियन डॉलर (1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा) बताई गई है। बांग्लादेश में मूसा बिन शमशेर, प्रिंस मूसा के नाम से मशहूर है। हैरान करने वाली बात है कि यह व्यक्ति बांग्लादेश के सबसे अमीर शख्स होने के साथ-साथ सबसे ज़्यादा विवादित शख्सियत भी है।