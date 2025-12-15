मोदी सरकार की बड़ी तैयारी, MGNREGA को भूल जाइए; आ रहा है VB–G Ram G नाम का नया बिल, इन्हें मिलेगा रोजगार

नई दिल्ली, पीटीआई। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार को लेकर बड़ी तैयारी कर ली है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार MGNREGA को खत्म करके एक नया कानून लाने वाली है। रिपोर्ट्स के अनुसार विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश किया जाने वाला है।

बिल की एक कॉपी के अनुसार, इसका मकसद संसद में VB-G RAM G बिल, 2025 पेश करना और 2005 के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को खत्म करना है। 125 दिन की रोजगार गारंटी इस बिल का मकसद "विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के साथ तालमेल बिठाकर एक ग्रामीण विकास ढांचा" स्थापित करना है, जिसके तहत हर ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य बिना स्किल्ड मैनुअल काम करने के लिए तैयार हैं, हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वेतन रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी।

इस बिल को सोमवार को जारी लोकसभा की सप्लीमेंट्री लिस्ट में शामिल किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल के मकसद के बयान में कहा कि MGNREGA ने पिछले 20 सालों में ग्रामीण परिवारों को गारंटी वाला वेतन-रोजगार दिया है।

उन्होंने कहा कि "सामाजिक सुरक्षा उपायों की व्यापक कवरेज और प्रमुख सरकारी योजनाओं के सैचुरेशन-ओरिएंटेड कार्यान्वयन से ग्रामीण परिदृश्य में देखे गए महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक बदलावों को देखते हुए और मजबूत करना जरूरी हो गया है"। जबकि MGNREGA का फोकस "आजीविका सुरक्षा बढ़ाने" के लक्ष्य पर था, नया बिल कहता है कि इसका मकसद "समृद्ध और लचीले ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, तालमेल और सैचुरेशन" को बढ़ावा देना है, और "विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक बनाने के लिए सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से सशक्तिकरण, विकास, तालमेल और सैचुरेशन" पर जोर देता है।

पानी से संबंधित कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर, और खराब मौसम की घटनाओं को कम करने के लिए विशेष कार्य "विषयगत फोकस" होंगे। यह खेती के पीक सीजन के दौरान पर्याप्त खेत मजदूरों की उपलब्धता को भी आसान बनाएगा।

बिल के अनुसार, खेत मजदूरों की उपलब्धता को आसान बनाना महत्वपूर्ण है, खासकर खेती के पीक सीजन के दौरान। इसमें राज्यों को एक निश्चित अवधि के लिए, जिसमें बुवाई और कटाई के पीक सीजन शामिल हैं, पहले से सूचित करने का प्रावधान है, जिसके दौरान इस बिल के तहत काम नहीं किया जाएगा। संस्थागत कन्वर्जेंस पर ध्यान देते हुए, यह बिल गांव पंचायतों की "अलग-अलग जरूरतों" को पूरा करने के लिए 'विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं' को PM गति शक्ति के साथ इंटीग्रेट करना चाहता है।

धोखाधड़ी जोखिम को कम करने के लिए होगा AI का इस्तेमाल बिल में कहा गया है कि गवर्नेंस, जवाबदेही और नागरिक जुड़ाव को आधुनिक बनाने के लिए एक व्यापक डिजिटल इकोसिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें अलग-अलग लेवल पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या मोबाइल-आधारित वर्कसाइट मॉनिटरिंग, रियल-टाइम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड, प्रोएक्टिव पब्लिक डिस्क्लोजर, और प्लानिंग, ऑडिट और धोखाधड़ी जोखिम को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल है।