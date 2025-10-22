अक्टूबर में ही मोदी सरकार ने किसानों को दिया तोहफा, इसलिए किया ₹17240 करोड़ का भुगतान; धान की रिकॉर्ड खरीदारी

नई दिल्ली। धान की कटाई शुरू होते ही केंद्र सरकार ने अपने सरकारी गोदामों को भरना शुरू कर दिया है। अक्टूबर के पहले 2 सप्ताह में ही सरकार ने करीब 48 लाख टन धान (Kisan Paddy Procurement) खरीदा। पिछले साल की तुलना में यह खरीद दोगुनी है। इस खरीद की कीमत ₹17,240 करोड़ है। यानी किसानों को ₹17,240 करोड़ रुपये का भुगतान धान की खरीद के बदले किया गया। अधिकारियों के अनुसार, यह मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में जल्दी कटाई के कारण हुआ है। 16 अक्टूबर तक दैनिक खरीद लगभग 5 लाख टन थी, जो अगले महीने अन्य राज्यों में खरीद बढ़ने पर काफी बढ़ सकती है। PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त से जारी होने से पहले ही अब तक हुई धान खरीद का भुगतान कर दिया गया है। धान की खरीद लगातार जारी भी है।



चावल विपणन सत्र अक्टूबर से शुरू होता है और खरीद की अवधि फसल पैटर्न के आधार पर राज्यों में अलग-अलग होती है। लेकिन, इस साल धान की जल्दी आवक के कारण, केंद्र ने पंजाब और हरियाणा में खरीद एजेंसियों को सितंबर के मध्य से खरीद शुरू करने की अनुमति दे दी है। सरकार ने इसे बार 463.49 लाख टन धान खरीद का टारगेट रखा है। यह पिछले साल 545.22 लाख टन था। अभी धान की कटाई जारी है।