DA Hike: 8वां वेतन आयोग के बीच इस राज्य के कर्मचारियों का बढ़ गया डीए, 4% की तुरंत बढ़ोतरी; कब से मिलेगा फायदा?
आठवें वेतन आयोग के बीच इस राज्य की सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की है। 1 नवंबर 2025 से डीए 4% बढ़कर 44% हो जाएगा, और 1 अप्रैल 2026 से 2% और बढ़कर 46% हो जाएगा। यह फैसला मुख्यमंत्री लालदुहोमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। पिछले साल भी डीए में 4% की बढ़ोतरी हुई थी।
DA Hike News : देश में आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) के बीच मिजोरम सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री लालदुहावमा (Lalduhoma) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि 1 नवंबर 2025 से महंगाई भत्ता (DA) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। अब कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 40% की जगह पूरा 44% DA मिलेगा। यानी सीधे-सीधे 4 प्रतिशत का फायदा तुरंत जेब में आएगा।
अभी 2 फीसदी का हाइक और मिलेगा
कैबिनेट ने यह भी मंजूरी दे दी है कि 1 अप्रैल 2026 से DA को और 2% बढ़ाकर 46% कर दिया जाएगा। मतलब अगले साल अप्रैल से कर्मचारियों की सैलरी में एक और झटका सा खुशहाली का आएगा। हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, "यह हमारे लिए अच्छी खबर जरूर है, लेकिन हम अभी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों से काफी पीछे हैं। केंद्र में कर्मचारियों को बेसिक पे का करीब 53% DA मिल रहा है।"
पिछले साल भी 4% हुई थी बढ़ोतरी
पिछले साल अक्टूबर 2024 में भी मिजोरम सरकार ने DA को 36% से बढ़ाकर 40% किया था। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने एक और अच्छा फैसला लिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में डेपुटेशन पर तैनात पुलिसकर्मियों और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक के स्टाफ को विशेष प्रोत्साहन भत्ता (Special Incentive Allowance) देने की मंजूरी दी गई है।
मिजोरम सरकार ने डीए में बढ़ोतरी तब की है, जब देश में आठवां वेतन आयोग का गठन हो चुका है और 3 नवंबर को नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है।
