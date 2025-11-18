DA Hike: 8वां वेतन आयोग के बीच इस राज्य के कर्मचारियों का बढ़ गया डीए, 4% की तुरंत बढ़ोतरी; कब से मिलेगा फायदा?

DA Hike News : देश में आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) के बीच मिजोरम सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री लालदुहावमा (Lalduhoma) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि 1 नवंबर 2025 से महंगाई भत्ता (DA) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। अब कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 40% की जगह पूरा 44% DA मिलेगा। यानी सीधे-सीधे 4 प्रतिशत का फायदा तुरंत जेब में आएगा।

अभी 2 फीसदी का हाइक और मिलेगा कैबिनेट ने यह भी मंजूरी दे दी है कि 1 अप्रैल 2026 से DA को और 2% बढ़ाकर 46% कर दिया जाएगा। मतलब अगले साल अप्रैल से कर्मचारियों की सैलरी में एक और झटका सा खुशहाली का आएगा। हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, "यह हमारे लिए अच्छी खबर जरूर है, लेकिन हम अभी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों से काफी पीछे हैं। केंद्र में कर्मचारियों को बेसिक पे का करीब 53% DA मिल रहा है।"