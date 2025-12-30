मेटा के मालिक की नजरों में चीन, इस AI स्टार्टअप को बनाएंगे अपना; चुकाएंगे 1,79,45,98,00,000 रुपये की कीमत

नई दिल्ली। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग की नजर इस समय चीन पर है। भले ही चीन में फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक बैन है, इसके बावजूद मेटा के मालिक चीन में निर्मित एक एआई स्टार्टअप को खरीदने के लिए उतावले हैं। दरअसल, फेसबुक की स्वामित्व वाली कंपनी मेटा ने एक चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप, Manus AI को खरीदने की अपनी योजनाओं का खुलासा किया है।

इस कदम का मकसद अपने प्लेटफॉर्म पर एडवांस्ड AI फीचर्स को तेजी से लागू करना है, ताकि अपने AI एजेंट्स और ऑटोमेशन को बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि ग्लोबल AI मार्केट में मुकाबला तेज हो रहा है। चीनी स्टार्टअप को खरीदने के लिए जुकरबर्ग चुकाएंगे इतनी कीमत इस खरीदारी से जुड़े लोगों के अनुसार, मेटा यह डील 2 बिलियन डॉलर (लगभग 1,79,45,98,00,000 रुपये) से जयादा में कर रही है। कुछ लोगों ने बताया कि जब मेटा ने इस स्टार्टअप से संपर्क किया, तो Manus 2 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन के साथ फंडिंग का एक नया राउंड चाह रही थी।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार मेटा ने अभी तक फाइनेंशियल शर्तों का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया है। कंपनी ने कहा कि इस कदम से उसे कंज्यूमर और बिजनेस दोनों तरह के प्रोडक्ट्स में ज्यादा काबिल AI सिस्टम को इंटीग्रेट करने में मदद मिलेगी।

अमेरिकी टेक दिग्गजों द्वारा, खासकर चीन में, दूसरे देशों की कंपनियों को खरीदना रेगुलेटरी और जियोपॉलिटिकल चुनौतियों के कारण आम बात नहीं है। यह डील एक अमेरिकी कंपनी द्वारा एक चीनी AI फर्म को खरीदने के कुछ बड़े कदमों में से एक है।

मैनस डील मेटा द्वारा AI-केंद्रित निवेश के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। इस साल की शुरुआत में, कंपनी ने स्केल AI में निवेश किया था, जिससे डेटा-लेबलिंग फर्म की वैल्यू $29 बिलियन हो गई और इसके CEO अलेक्जेंडर वांग मेटा के इकोसिस्टम के करीब आ गए।