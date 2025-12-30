Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मेटा के मालिक की नजरों में चीन, इस AI स्टार्टअप को बनाएंगे अपना; चुकाएंगे 1,79,45,98,00,000 रुपये की कीमत

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 03:56 PM (IST)

    मार्क जुकरबर्ग की मेटा चीनी AI स्टार्टअप मैनस AI को 2 बिलियन डॉलर से अधिक में खरीदने की योजना बना रही है। इस अधिग्रहण का उद्देश्य मेटा के प्लेटफॉर्म प ...और पढ़ें

    Hero Image

    मेटा के मालिक की नजरों में चीन, इस AI स्टार्टअप को बनाएंगे अपना; चुकाएंगे 1,79,45,98,00,000 रुपये की कीमत

    नई दिल्ली। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग की नजर इस समय चीन पर है। भले ही चीन में फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक बैन है, इसके बावजूद मेटा के मालिक चीन में निर्मित एक एआई स्टार्टअप को खरीदने के लिए उतावले हैं। दरअसल, फेसबुक की स्वामित्व वाली कंपनी मेटा ने एक चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप, Manus AI को खरीदने की अपनी योजनाओं का खुलासा किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस कदम का मकसद अपने प्लेटफॉर्म पर एडवांस्ड AI फीचर्स को तेजी से लागू करना है, ताकि अपने AI एजेंट्स और ऑटोमेशन को बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि ग्लोबल AI मार्केट में मुकाबला तेज हो रहा है।

    चीनी स्टार्टअप को खरीदने के लिए जुकरबर्ग चुकाएंगे इतनी कीमत

    इस खरीदारी से जुड़े लोगों के अनुसार, मेटा यह डील 2 बिलियन डॉलर (लगभग 1,79,45,98,00,000 रुपये) से जयादा में कर रही है। कुछ लोगों ने बताया कि जब मेटा ने इस स्टार्टअप से संपर्क किया, तो Manus 2 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन के साथ फंडिंग का एक नया राउंड चाह रही थी।

    रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार मेटा ने अभी तक फाइनेंशियल शर्तों का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया है। कंपनी ने कहा कि इस कदम से उसे कंज्यूमर और बिजनेस दोनों तरह के प्रोडक्ट्स में ज्यादा काबिल AI सिस्टम को इंटीग्रेट करने में मदद मिलेगी।

    अमेरिकी टेक दिग्गजों द्वारा, खासकर चीन में, दूसरे देशों की कंपनियों को खरीदना रेगुलेटरी और जियोपॉलिटिकल चुनौतियों के कारण आम बात नहीं है। यह डील एक अमेरिकी कंपनी द्वारा एक चीनी AI फर्म को खरीदने के कुछ बड़े कदमों में से एक है।

    मैनस डील मेटा द्वारा AI-केंद्रित निवेश के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। इस साल की शुरुआत में, कंपनी ने स्केल AI में निवेश किया था, जिससे डेटा-लेबलिंग फर्म की वैल्यू $29 बिलियन हो गई और इसके CEO अलेक्जेंडर वांग मेटा के इकोसिस्टम के करीब आ गए।

    मेटा बड़े लैंग्वेज मॉडल और AI एजेंट डेवलप करने वाले कंपटीटर के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए AI इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट एक्विजिशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर लगातार खर्च बढ़ा रही है।

    सिंगापुर से ऑपरेट करती है कंपनी

    मैनस AI सिंगापुर से ऑपरेट करती है, यह एक ऐसा ट्रेंड है जो कई चीनी टेक्नोलॉजी फर्मों में देखा जा रहा है जो अमेरिका-चीन तनाव के बीच ऑपरेशनल स्थिरता चाहती हैं। मेटा के लिए, यह अधिग्रहण मैच्योर AI एजेंट टेक्नोलॉजी तक पहुंच प्रदान करता है, साथ ही भीड़भाड़ वाले और तेजी से बदलते AI लैंडस्केप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है।

    यह भी पढ़ें- US में एप्पल-गूगल तो चीन की सबसे बड़ी कंपनियां कौन? ड्रैगन के K-Visa से भारतीयों के लिए कैसे खुलेंगे रास्ते?

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US