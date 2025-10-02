इस बड़े उद्योग घराने का स्थापना दिवस है 2 अक्टूबर, आज पूरे हो गए 80 साल, गांधी जी से ये नाता

आज 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और इसी दिन महिंद्रा ग्रुप की स्थापना भी हुई थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड आज अपना 80वां स्थापना दिवस मना रहा है। कंपनी की शुरुआत 1945 में हुई थी जिसका विज्ञापन टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया गया था। आनंद महिंद्रा ने कहा कि कंपनी का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में योगदान देना था।

नई दिल्ली। आज 2 अक्टूबर है। आज ही के दिन भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। आज ही एक दिन भारत के सबसे बड़े उद्योग घराने में शामिल महिंद्रा ग्रुप की भी स्थापना हुई थी। आज यानी 2 अक्टूबर 2025 को महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड अपना 80वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसकी स्थापना जे.सी. महिंद्रा, के.सी. महिंद्रा ने की थी। इस ग्रुप की स्थापना आज ही के दिन 1945 में हुई थी। इसलिए गांधी जी से महिंद्रां एंड महिंद्र समूह का खास नाता भी है। क्योंकि महात्मा गांधी के जन्म दिन के दिन ही महिंद्रा ग्रुप अपना स्थापना दिवस मनाता है।

अखबार में विज्ञापन देकर की थी कंपनी की शुरुआत महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि आठ दशक पहले, भारत की आज़ादी से भी पहले, महिंद्रा ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक विज्ञापन देकर कंपनी की शुरुआत की घोषणा की थी। इस विज्ञापन में सभी समुदायों के उद्यमी व्यक्तियों से साहस, निष्पक्षता और अवसर पर आधारित एक कंपनी में शामिल होने का आह्वान किया गया था। यह एक साहसिक और समावेशी आह्वान था, ऐसे समय में जब दुनिया अभी भी युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता और सामाजिक विभाजन से जूझ रही थी।

Back in 1945, our Founders set out to build a nation with courage, fairness and opportunity. Today, 80 years on, we celebrate this journey that continues to Rise with purpose and impact. — Mahindra Group (@MahindraRise) October 2, 2025 कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा, "1945 का मूल विज्ञापन महिंद्रा की शाश्वत भावना को दर्शाता है। प्रतिभा की कोई सीमा नहीं होती और अवसर सभी के लिए खुले होने चाहिए। महिंद्रा समूह के 80 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, महिंद्रा समूह न केवल महिंद्रा के अतीत का सम्मान कर रहा है, बल्कि महिंद्रा समूह एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए महिंद्रा की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि कर रहा है जो महिंद्रा की शुरुआत की तरह ही समावेशी और उद्यमशील हो।" महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस खास मौके पर आगे कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी, महिंद्रा अपने मूल्यों में गहराई से जुड़ा हुआ है और प्रदर्शन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। महिंद्रा का विकास भारत की कहानी से प्रेरित है, महिंद्रा समूह देश के सकल घरेलू उत्पाद के 70% हिस्से में काम करता है और महिंद्रा समूह इस गतिशील अर्थव्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों के साथ जुड़ा हुआ है।"