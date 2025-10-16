एमपी ट्रैवल मार्ट: 27 देशों से 100 से ज्यादा टूर ऑपरेटर्स पहुंचे; ₹3665 करोड़ के प्रस्ताव, 9000 से ज्यादा B2B बैठकें

नई दिल्ली| एमपी की राजधानी भोपाल में हुआ मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 (MP Travel Mart 2025) आर्थिक और सांस्कृतिक ताकत का प्रतीक बन गया। 11 से 13 अक्टूबर तक कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर (मिंटो हॉल) में हुए इस आयोजन ने रिकॉर्ड बनाए। तीन दिनों में 3,665 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले और 9000 से ज्यादा B2B बैठकें हुईं।इस कार्यक्रम में 27 देशों से आए 100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्स, देशभर के होटलियर्स, निवेशक और 700 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्रैवल मार्ट का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, और वरिष्ठ अधिकारी शिव शेखर शुक्ला मौजूद रहे। फिल्म जगत से एकता कपूर, अभिनेता गजराज राव और रघुवीर यादव भी पहुंचे, जिससे आयोजन में ग्लैमर और आकर्षण दोनों जुड़ गए।

सीएम बोले- "हर साल होगा ट्रैवल मार्ट" सीएम मोहन यादव ने कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन को विकास का प्रमुख क्षेत्र बनाया है। मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट अब हर साल आयोजित किया जाएगा। यह न सिर्फ प्रदेश की खूबसूरती और विरासत को दिखाएगा, बल्कि निवेश के नए रास्ते भी खोलेगा।" पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने कहा, "मध्यप्रदेश अपने प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थलों और विरासत से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। अब समय है कि इसे ग्लोबल टूरिज्म हब के रूप में स्थापित किया जाए।" यह भी पढ़ें- Jai Vilas palace: ₹1 करोड़ से भी कम में बना था ये महल, आज कीमत ₹40000 करोड़; 29 साल के इस 'राजा' का है घर! टेंट सिटी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक में निवेश ट्रैवल मार्ट में इंदौर ट्रेजर टाउन प्राइवेट लिमिटेड को दो बड़ी परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड (LOA) दिया गया। वहीं, Ease My Trip और Aagman India Travel के साथ हनुवंतिया, तामिया, मांडू और ओरछा में टेंट सिटी स्थापित करने के लिए पांच साल का अनुबंध हुआ।

तीन सेक्टरों में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए Trans Bharat Aviation Pvt. Ltd. और Jet Serve Aviation Pvt. Ltd. को जिम्मेदारी दी गई। फिल्म इंडस्ट्री में भी निवेश की घोषणा हुई। बालाजी टेलीफिल्म्स ने अगले पांच वर्षों में 50 करोड़ रुपए निवेश का वादा किया है। यह राज्य को फिल्म और वेब सीरीज शूटिंग का नया गंतव्य बना सकता है।

लोकल होमस्टे संचालक और कलाकार शामिल इस आयोजन में 20 ग्रामीण होमस्टे संचालक और 27 कलाकार-शिल्पकार शामिल हुए। इनकी भागीदारी ने ग्रामीण पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय पहचान दी। विदेशी टूर ऑपरेटर्स के साथ सीधे संवाद से इन होमस्टे और शिल्पकारों के लिए नए व्यावसायिक अवसर बने। भोपाल, उज्जैन, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद के कलाकारों के हस्तशिल्प, बांचा और बोथू जैसे गांवों के होमस्टे और पारंपरिक खानपान ने राज्य की संस्कृति को जीवंत बना दिया।