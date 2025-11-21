Language
    Lucknow Vs Jaipur: नवाबों का शहर लखनऊ या फिर पिंक सिटी जयपुर, किस शहर के लोगों में कितना दम; अमीर कौन?

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:58 PM (IST)

    Lucknow Vs Jaipur: लखनऊ और जयपुर, दोनों शहर अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए प्रसिद्ध हैं। लखनऊ अपनी नजाकत के लिए जाना जाता है, जबकि जयपुर अपनी भव्यता के लिए। आर्थिक रूप से, जयपुर थोड़ा आगे है, लेकिन लखनऊ भी तेजी से विकास कर रहा है। दोनों ही शहर भारत के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और उनका अपना विशेष महत्व है।

    नई दिल्ली। Lucknow vs Jaipur: राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। दोनों जिलों की अपनी अलग कहानी है और दोनों की पहचान भी अलग है। लखनऊ को नवाबों की नगरी तो जयपुर को रजवाड़ों का शहर कहा जाता है। दोनों शहरों का इतिहास बहुत पुराना है। दोनों ही भारत के ऐसे शहर हैं, जहाँ हर कोई जाना पसंद करता है। आज हम आपको दोनों शहरों की प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताएंगे। इसके जरिए हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस शहर के लोग ज्यादा अमीर है।

    क्या है लखनऊ और जयपुर की खासियत?

    लखनऊ अपनी रिच कल्चर, हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर और खाने के लिए मशहूर है, और इसे अक्सर "नवाबों का शहर" कहा जाता है। हिस्टोरिकल तौर पर, यह अवध के नवाबों के अंडर एक कल्चरल हब के तौर पर फला-फूला, और आज इसमें बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा जैसी जगहों के साथ पुराने और मॉडर्न एलिमेंट्स का मिक्सचर है। यह शहर अपनी यूनिक ट्रेडिशन्स, जैसे चिकन एम्ब्रॉयडरी, तहजीब, और कबाब और बिरयानी जैसे खास खाने के लिए भी मशहूर है।

    जयपुर राजस्थान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जिसे 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह II ने बसाया था। इसे "पिंक सिटी" के नाम से जाना जाता है क्योंकि 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए इसकी इमारतों को गुलाबी रंग से रंगा गया था, यह परंपरा आज भी जारी है। एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर, जयपुर अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज, आमेर किला और हवा महल जैसे शानदार किलों और महलों, और जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी के लिए मशहूर है।

    कितनी है लखनऊ और जयपुर की प्रति प्रति व्यक्ति?

    वित्त वर्ष 2023-24 के डेटा के अनुसार करंट प्राइस पर लखनऊ की प्रति व्यक्ति आय 216734 रुपये (Lucknow Per Capita Income) है। प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से लखनऊ, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है।

    वित्त वर्ष 2023-24 में जयपुर की सकल घरेलू उत्पाद 2.12 लाख करोड़ रुपये रहा। इसकी प्रति व्यक्ति आय 236666 रुपये है। इस हिसाब से जयपुर की प्रति व्यक्ति आय लखनऊ से अधिक है। यानी जयपुर वाले अधिक धनवान हैं।

