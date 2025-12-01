LPG Price Cut: जनवरी 2025 से लेकर अब तक कितना सस्ता हुआ आपका गैस सिलेंडर? आपके शहर में कब-कब हुई कितनी कटौती
हर महीने की पहली तारीख को गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी सिलेंडर की कीमत (LPG Price) में बदलाव किया जाता है। गैस एजेंसी 14 और 19 किलो वाले सिलेंडर में बदलाव करती है। आज हम जानेंगे कि जनवरी से लेकर अब तक गैस एजेंसी द्वारा कितना दाम घटाया (LPG Price Cut) गया है?
नई दिल्ली। हर महीने की पहली तारीख को गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी सिलेंडर की कीमत (LPG Price) में बदलाव किए जाते हैं। पहली तारीख को गैस एजेंसी 14 और 19 किलो वाले सिलेंडर के दामों में बदलाव (LPG Price Cut) करती है। हालांकि ये देखा गया है कि ये बदलाव ज्यादातर 19 किलो वाले सिलेंडर में होते हैं।
ये 19 किलो वाला सिलेंडर रेस्टोरेंट जैसे स्थानों में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि जनवरी से लेकर अब तक अलग-अलग शहरों में 19 किलो वाले सिलेंडर का भाव कितना कम किया गया है?
दिल्ली में कितना कम हुआ दाम?
|तारीख
|कीमत
|1 जनवरी 2025
|1804 रुपये
|1 फरवरी 2025
|1797 रुपये
|1 मार्च 2025
|1803 रुपये
|1 अप्रैल 2025
|1762 रुपये
|1 मई 2025
|1747.50 रुपये
|1 जून 2025
|1723.50 रुपये
|1 जुलाई 2025
|1665 रुपये
|1 अगस्त 2025
|1631 रुपये
|1 सितंबर 2025
|1580 रुपये
|1 अक्टूबर 2025
|1595.50 रुपये
|1 नवंबर 2025
|1590.50 रुपये
कोलकाता में कितनी कम हुई कीमत?
|तारीख
|कीमत
|1 जनवरी 2025
|1911 रुपये
|1 फरवरी 2025
|1907 रुपये
|1 मार्च 2025
|1913 रुपये
|1 अप्रैल 2025
|1868 रुपये
|1 मई 2025
|1851.50 रुपये
|1 जून 2025
|1826 रुपये
|1 जुलाई 2025
|1769 रुपये
|1 अगस्त 2025
|1734 रुपये
|1 सितंबर 2025
|1684 रुपये
|1 अक्टूबर 2025
|1700.50 रुपये
|1 नवंबर 2025
|1694 रुपये
मुबंई में कितना कम हुआ दाम?
|तारीख
|कीमत
|1 जनवरी 2025
|1756 रुपये
|1 फरवरी 2025
|1749.50 रुपये
|1 मार्च 2025
|1755.50 रुपये
|1 अप्रैल 2025
|1713.50 रुपये
|1 मई 2025
|1699 रुपये
|1 जून 2025
|1674.50 रुपये
|1 जुलाई 2025
|1616.50 रुपये
|1 अगस्त 2025
|1582.50 रुपये
|1 सितंबर 2025
|1531.50 रुपये
|1 अक्टूबर 2025
|1547 रुपये
|1 नवंबर 2025
|1542 रुपये
चेन्नई में कितना कम हुआ भाव
|तारीख
|कीमत
|1 जनवरी 2025
|1966 रुपये
|1 फरवरी 2025
|1959.50 रुपये
|1 मार्च 2025
|1965 रुपये
|1 अप्रैल 2025
|1921.50 रुपये
|1 मई 2025
|1906 रुपये
|1 जून 2025
|1881 रुपये
|1 जुलाई 2025
|1823 रुपये
|1 अगस्त 2025
|1789 रुपये
|1 सितंबर 2025
|1738 रुपये
|1 अक्टूबर 2025
|1754 रुपये
|1 नवंबर 2025
|1750 रुपये
अब जानते हैं कि घरेलू सिलेंडर यानी 14 किलो वाले सिलेंडर के भाव में कितना बदलाव आया है?
घरेलू सिलेंडर का दाम कितना बदला?
इंडियन ऑयल की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार घरेलू सिलेंडर का दाम अगस्त 2024 में लास्ट अपडेट हुआ है। 9 मार्च 2024 से ही अब तक सभी शहरों में 14 किलो वाले सिलेंडर का दाम एक ऐसा जैसा चल रहा है। इनमें कोई बदलाव नहीं है।
|शहर
|आज की कीमत
|दिल्ली
|₹853
|कोलकाता
|₹879
|मुंबई
|₹852.50
|चेन्नई
|₹868.50
14 किलो वाले सिलेंडर के दाम में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है।
सोर्स- इंडियन ऑयल वेबसाइट
