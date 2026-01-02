LIC पॉलिसी धारकों के लिए खुशखबरी, 1 जनवरी से शुरू स्पेशल रिवाइवल कैंपेन, लेट फीस पर 30% अधिकतम ₹5000 की छूट

नई दिल्ली। नए साल के मौके पर देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने करोड़ों पॉलिसीधारकों को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल, एलआईसी ने लैप्स हो चुकी पॉलिसीज को फिर से चालू करने के लिए एक स्पेशल रिवाइवल कैंपेन (LIC Special Revival Campaign) चलाया है। इस अभियान में एलआईसी लेट फीस पर विशेष छूट दे रही है।

LIC का रिवाइवल कैंपेन की तारीख भारतीय जीवन बीमा निगम, लैप्स हो चुकी पॉलिसी को फिर शुरू करने के लिए रिवाइवल कैंपेन चला रहा है। इसके तहत 1 जनवरी 2026 से 2 मार्च 2026 तक बंद हो चुकी पॉलिसीज को शुरू किया जा सकता है।

स्पेशल रिवाइवल कैंपेन में कितनी छूट एलआईसी के इस विशेष पुनर्चलन अभियान में सभी नॉन-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पर लेट फीस में रियायत दी जा रही है। इस स्कीम के तहत बीमाधारकों को विलंब शुल्क में 30% या अधिकतम 5000 रुपये तक की छूट मिलेगी।

रिवाइवल कैंपेन से जुड़े नियम व शर्तें एलआईसी के इस स्पेशल कैंपेन के तहत, पॉलिसी को पहले बिना भुगतान किए प्रीमियम की तारीख से 5 साल के अंदर, पॉलिसी के नियमों और शर्तों को पूरा करने पर फिर से शुरू किया जा सकता है।

जो पॉलिसी प्रीमियम भुगतान अविध के दौरान कालातीत हो गई हैं और पॉलिसी की अविध पूरी नहीं हुई है, वे इस अभियान में फिर से शुरू करने के लिए योग्य हैं। हालांकि, मेडिकल/ स्वास्थ्य आवकताओं पर कोई रियायत नहीं मिलेगी।