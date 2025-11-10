LIC का बड़ा दांव: इन 3 निजी बैंकों से खींचा हाथ, SBI और Yes Bank में जोरों से बढ़ाया निवेश; क्या है पूरा प्लान?

नई दिल्ली| देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने अपने पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव किया है। सितंबर तिमाही में एलआईसी ने एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) और कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) जैसे दिग्गज निजी बैंकों से हिस्सेदारी घटा दी। जबकि एसबआई और यस बैंक में आक्रामक तरीके से निवेश बढ़ाया है।

3 महीने में SBI में 5285 करोड़ निवेश प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों के मुताबिक, LIC ने सिर्फ तीन महीने में SBI के 6.41 करोड़ शेयर खरीदे, जिनकी कीमत करीब 5,285 करोड़ रुपए है। वहीं, यस बैंक में हिस्सेदारी चार गुना बढ़ाकर 4% तक पहुंचा दी, जबकि जून तिमाही में यह 1% से भी कम थी।

HDFC के 3203 करोड़ के शेयर बेचे इसके उलट, एलआई ने HDFC Bank के 3,203 करोड़ रुपए, ICICI Bank के 2,461 करोड़ रुपए और कोटक महिंद्रा बैंक के 2,032 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। यह हाल के वर्षों में LIC की निजी बैंकों से सबसे बड़ी दूरी मानी जा रही है।

विदेशी निवेशक उलटी दिशा में उधर, जहां एलआईसी पब्लिक सेक्टर बैंकों में निवेश बढ़ा रही है, वहीं विदेशी निवेशक प्राइवेट बैंकों की ओर रुख कर रहे हैं। 2025 में विदेशी निवेशकों ने भारत के प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में 14 अरब डॉलर का निवेश किया है। Emirates NBD ने RBL Bank में 60% हिस्सेदारी खरीदी। Sumitomo Mitsui ने Yes Bank में निवेश बढ़ाकर 24.2% किया। Blackstone ने Federal Bank में लगभग 6,196 करोड़ रुपए का बड़ा दांव खेला है।