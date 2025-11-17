Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड' कानपुर या दुनिया का सबसे पुराना शहर वाराणसी, अमीरी में किसका पलड़ा भारी?

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:36 PM (IST)

    कानपुर और वाराणसी, उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण शहर हैं। कानपुर 'लेदर सिटी' के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ चमड़ा उद्योग का बोलबाला है। वहीं, वाराणसी अपनी संस्कृति, धर्म और पर्यटन के लिए जाना जाता है। आर्थिक रूप से, कानपुर का व्यापार और निर्यात वाराणसी से अधिक है, लेकिन वाराणसी में पर्यटन उद्योग भी तेजी से बढ़ रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    'लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड' कानपुर या दुनिया का सबसे पुराना शहर वाराणसी, अमीरी में किसका पलड़ा भारी?

    नई दिल्ली। लेदर का नाम सुनते ही हमारे जहन में तुरंत कानपुर का नाम आ जाता है। कानपुर ऐसा शहर है जिसे लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। यहां के व्यापारी लेदर के व्यापार में ही लगे हुए हैं। यह शहर यूपी की जीडीपी में बड़ा योगदान देता है। वहीं, दूसरी ओर दुनिया के सबसे पुराने शहर के नाम से प्रसिद्ध काशी जिसे हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, उसकी भी एक अलग ही पहचान है। लेकिन इन दोनों शहर में रहने वालों लोगों में से अमीर कौन है? मतलब कि किस शहर के लोग ज्यादा धनवान हैं। आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी या फिर कानपुर किस शहर के लोग ज्यादा अमीर?

    अमीरी और गरीबी की सीरीज पर जागरण बिजनेस कई स्टोरी कर चुका है। आज इस सीरीज में हम वाराणसी और कानपुर की प्रति व्यक्ति आय के बारे में जानेंगे। कानपुर लेदर के व्यापार के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं, वाराणसी अपने आध्यात्म के लिए फेमस है। एक तरफ कानपुर में व्यापारियों का मेला लगता है तो दूसरी ओर वाराणसी में सुकून के लिए हर कोई जाता है। इस नगर को शिव की नगरी कहा जाता है। यहां लोग सुख और शांति महसूस करने के लिए आते हैं। खुद को ईश्वर से जोड़ने के लिए आते हैं। लेकिन इन सबसे इतर आइए जानते हैं कि दोनों शहरों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है।

    UP के अर्थ एवं सांख्य विभाग द्वारा जागरण बिजनेस को साझा किए गए डेटा के अनुसार 103354 रुपये है। वहीं, कानपुर देहात की प्रति व्यक्ति आय 102657 रुपये और कानपुर नगर की प्रति व्यक्ति आय 131956 रुपये है।

    कानपुर नगर प्रति व्यक्ति आय के मामले में वाराणसी से आगे है।  कानपुर नगर की प्रति व्यक्ति आय 131956 रुपये है, जबकि वाराणसी की 103354 रुपये है। यानी कानपुर नगर के लोगों के पास वाराणसी के लोगों के पास ज्यादा धन है। कानपुर दो जिलों में बंटा हुआ एक है कानपुर नगर और दूसरा कानपुर देहात। कानपुर नगर तो वाराणसी से प्रति व्यक्ति आय के मामले में आगे हैं लेकिन कानपुर देहात पीछे हैं। कानपुर देहात की प्रति व्यक्ति आय 102657 रुपये है। 

    नोट- दोनों शहरों की प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2023-24 के डेटा पर आधारित है। अभी 2024-25 का डेटा नहीं आया है।

    यह भी पढ़ें- अयोध्या, मथुरा और काशी में सबसे अमीर कौन? राम, कृष्ण या फिर शिव, किसकी नगरी अधिक धनवान; जानें नंबर वन कौन

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US