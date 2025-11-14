Language
    Ladli Behna Yojana 30 Installment: क्या आपके खाते में भी नहीं आए 1500 रुपये; अब क्या करें?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:09 PM (IST)

    कल 13 नवंबर को मध्य प्रदेश की महिलाओं को लाडली बहन योजना (Ladli Behna Yojana) की पहली किस्त मिली। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1500 रुपये दिए गए। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी रहीं, जिनके खाते में ये राशि नहीं आ पाई। आज हम जानेंगे कि राशि पाने के लिए आपको क्या करना होगा?

    नई दिल्ली। कल 13 नवंबर को मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना की पहली किस्त जारी हुई। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1500 रुपये भेजे गए। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी रहीं होंगी, जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिला होगा।  

    अगर आप भी इन महिलाओं में से एक है, तो चलिए जानते हैं कि आप अपनी धनराशि कैसे प्राप्त कर सकती हैं।

    कैसे पाएं 1500 रुपये?

    अगर आपने योजना से जुड़े सभी नियमों को फॉलो किया है। लेकिन फिर भी कल यानी 13 नवंबर को आपको पैसा नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में आप योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर शिकायत कर सकते हैं या अपने घर के पास मौजूद महिला और बाल विकास विभाग में जाकर शिकायत दर्ज कर सकती हैं।

    इसके साथ ही आप अपनी शिकायत हेल्प डेस्क नंबर 07552700800 पर कॉल करके भी दर्ज कर सकती हैं।

    अब जानते हैं कि कुछ लाभार्थियों को योजना का लाभ न मिलने के क्या कारण हो सकते हैं।

     यह भी पढ़ें:-क्या Ladaki Bahin Yojana बंद हो जाएगी, खुद उपमुख्यमंत्री ने किया क्लियर; कैसे करें e-KYC?

     

    क्या है वजह?

    लाडली बहना योजना की ऑफिशियल वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार आपको योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी काम पूरे करने थे। जैसे-

    • ई-केवाईसी करना।
    • बैंक में ज्वाइंट अकाउंट नहीं, बल्कि केवल महिला का ही खाता होना।
    • बैंक खाता आधार से लिंक होना ।

    आप योजना के लिए ई-केवाईसी का काम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर पूरा कर सकते हैं। वहीं बैंक से जुड़ा काम पूरा करने के लिए आपको घर के पास स्थित बैंक में जाना होगा।



