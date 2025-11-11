क्या Ladaki Bahin Yojana बंद हो जाएगी, खुद उपमुख्यमंत्री ने किया क्लियर; कैसे करें e-KYC?

नई दिल्ली। लाडकी बहिण योजना को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये योजना जल्द बंद हो सकती है। लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है? इसे लेकर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी टिप्पणी दी है।

क्या सच में योजना बंद हो जाएगी?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि ये सभी अफवाह थी। सरकार इस योजना को बंद नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना से लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलती है। इसलिए सरकार इसे बंद करने की कोई भी प्लानिंग नहीं कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ई-केवाईसी करने की लास्ट डेट में भी इजाफा किया है।