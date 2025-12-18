हल्दीराम में इस विदेशी कंपनी ने खरीदी हिस्सेदारी, ऐसा करने वाली बनी चौथी कंपनी

नई दिल्ली। देश की फेमस स्नैक्स एंड फूड ब्रांड हल्दीराम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म एल कैटरटन ने हल्दीराम में निवेश किया है। L Catterton ने इसकी जानकारी गुरुवार को दी है। हालांकि निवेश या मूल्यांकन का कोई विवरण साझा नहीं किया गया। एल कैटरटन इस भारतीय ब्रांड में निवेश करने वाली चौथी विदेशी कंपनी बन गई है।

एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार, L Catterton, जो एक प्रमुख ग्लोबल कंज्यूमर-फोकस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है, ने लोकप्रिय पैक्ड फूड कंपनी हल्दीराम के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है और उसमें निवेश किया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पूर्व CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव मेहता इस इन्वेस्टमेंट फर्म के इंडिया ऑपरेशंस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं।

तीन विदेशी कंपनियां पहले ही कर चुकी हैं हल्दीराम में निवेश डील का साइज और वैल्यूएशन का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों ने बताया कि L Catterton, जो प्राइवेट इक्विटी, क्रेडिट और रियल एस्टेट में लगभग $39 बिलियन की इक्विटी कैपिटल मैनेज करती है, ने शायद माइनॉरिटी हिस्सेदारी खरीदी है।

इस लेटेस्ट ट्रांजैक्शन के साथ L Catterton, Temasek, Alpha Wave Global और UAE की IHC के बाद Haldiram's में हिस्सेदारी खरीदने वाली चौथी बाहरी इन्वेस्टर बन गई है। 30 मार्च, 2025 को Haldiram Snacks Food Pvt. Ltd ने कहा था कि उसने सिंगापुर की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म Temasek के साथ एक एग्रीमेंट किया है। Alpha Wave Global और IHC ने बाद में अपने इन्वेस्टमेंट की घोषणा की। रिपोर्ट के अनुसार इन तीनों फर्मों ने मिलकर इस फूड मेजर में लगभग 15 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी।

भारत में एल कैटरटन का नेतृत्व संजीव मेहता कर रहे हैं, जो वर्तमान में इसके कार्यकारी चेयरमैन हैं। मेहता ने कहा, "हमें हल्दीराम का समर्थन करने और भारत के विकसित एवं फलते-फूलते उपभोक्ता बाजार में और वृद्धि करने के साथ-साथ इसके अंतरराष्ट्रीय विस्तार को प्रोत्साहित करने का मौका पाकर खुशी है।"

80 से ज्यादा देशों में फैला है व्यापार राजस्थान के बीकानेर में गंगा भिषेन अग्रवाल द्वारा 1937 में एक खुदरा मिठाई एवं नमकीन की दुकान के रूप में स्थापित 'हल्दीराम' के उत्पाद आज 80 से अधिक देशों में बेचे जाते हैं।