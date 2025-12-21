इस देश के पास दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी, ₹ के मुकाबले इतनी मजबूत; यहां के 30000 वहां कितने?

नई दिल्ली। दुनिया भर में लगभग 180 मान्यता प्राप्त करेंसी इस्तेमाल होती हैं। हालांकि ये संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किसे गिना जा रहा है (जैसे, पेग्ड करेंसी या किसी क्षेत्र की करेंसी)। हालांकि लगभग 200 देश हैं, लेकिन कई देश यूरो जैसी करेंसी शेयर करते हैं या किसी दूसरे देश की करेंसी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए करेंसियों की संख्या देशों की संख्या से कम है।

पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है और भारत का रुपया उसके मुकाबले कितना ताकतवर है? आइए हम बताते हैं।

दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन-सी? कुवैती दीनार (KWD) दुनिया की सबसे महंगी और सबसे ज्यादा वैल्यू वाली करेंसी है। इसकी मजबूती मुख्य रूप से कुवैत के विशाल तेल भंडार के कारण है, जो देश की दौलत और आर्थिक स्थिरता में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं।

रुपये के मुकाबले कुवैती दीनार कितना मजबूत? भारतीय रुपये के मुकाबले कुवैती दीनार काफी मजबूत है। 1 कुवैती दीनार इस समय 290.69 रुपये के मुकाबले है। इस तरह भारत के 30 हजार रुपये सिर्फ 103.20 कुवैती दीनार के बराबर हैं।