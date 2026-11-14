कोलकाता से निकलकर दुनिया पर छाने वाले 'डिब्बाबंद रसगुल्ले' की कहानी, 96 साल पहले केसी दास ने किया था कमाल!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत में त्योहारों का जश्न मिठाइयों के बिना अधूरा माना जाता है। खासकर दिवाली के दौरान मिठाई की दुकानों से लेकर बाजारों तक रौनक देखने को मिलती है। लोग अपने करीबियों को सोनपापड़ी, काजू कतली, गुलाब जामुन और रसगुल्ले जैसे पारंपरिक पकवान भेंट करते हैं।

इनमें डिब्बे में मिलने वाले रसगुल्लों की भी खूब मांग रहती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस लोकप्रिय पैक्ड मिठाई (डिब्बाबंद रसगुल्ला) की शुरुआत किसने की थी? इसके पीछे कोलकाता के एक पुराने मिठाई कारोबारी का नाम जुड़ा है, जिसने करीब एक सदी पहले मिठाई की दुनिया में नई शुरुआत की थी।

साल 1930 रहा अहम केसी दास ब्रांड के इतिहास में सबसे अहम पड़ाव साल 1930 रहा। इसी साल कृष्ण चंद्र दास ने रसगुल्लों को टिन के डिब्बों में पैक करके बाजार में उतारा। उस दौर में मिठाइयों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना और उन्हें दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचाना आसान नहीं था।

कैन पैकिंग की इस पहल ने इन मुश्किलों को काफी हद तक दूर कर दिया। इसी उपलब्धि के कारण कृष्ण चंद्र दास को डिब्बाबंद रसगुल्ले और रसमलाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है।

मिली इंटरनेशनल पहचान केसी दास की यह पहल केवल भारतीय बाजार तक सीमित नहीं रही। डिब्बों में पैक रसगुल्ले विदेशों तक पहुंचे और भारतीय मिठाई को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में मददगार बने। इसे वैश्विक बाजार में पहुंचने वाली शुरुआती डिब्बाबंद भारतीय मिठाइयों में शामिल किया जाता है।

इस तरह एक पारंपरिक बंगाली मिठाई को आधुनिक पैकेजिंग के जरिए दुनिया के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाने का रास्ता खुला।

कितना है दाम? केसी दास की वेबसाइट पर दी गई कीमतों के मुताबिक, 20 पीस वाले कैन्ड रसगुल्लों का डिब्बा 256.20 रुपये में उपलब्ध है। इसी वजन और पीस वाले कैन्ड कालाजामुन और गुलाब जामुन की कीमत भी 252.40 रुपये रखी गई है। यानी कंपनी आज भी पारंपरिक मिठाइयों को पैक्ड फॉर्म में ग्राहकों तक पहुंचा रही है।