कमाई थी सिर्फ ₹30, आज दुबई के शेख भी हैं डिजाइन के दीवाने! पढ़ें आसमान छूती इमारतें बनाने वाले इस 'जादूगर' की कहानी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आपने हफीज कॉन्ट्रैक्टर का नाम सुना है? अगर नहीं, तो बता दें कि वे भारत के प्रमुख आर्किटेक्ट्स में से एक और पद्म भूषण से सम्मानित हैं। हफीज एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल वे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में तैयार होने वाले नए हेडक्वार्टर का डिजाइन तैयार किया है।

हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने NSE के नए हेडक्वार्टर को मुंबई की स्काईलाइन (शहर के नजारे) के लिहाज से जिस तरह डिजाइन किया है, वो एक नया आकर्षण बन सकता है। इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से कॉन्ट्रैक्टर के पहले से ही मौजूद शानदार पोर्टफोलियो में एक और बड़ा नाम शामिल हो गया है।

क्या-क्या किया है डिजाइन? कॉन्ट्रैक्टर के पोर्टफोलियो में गुरुग्राम में DLF कैमेलियास, दुबई में 23 मरीना, नवी मुंबई में डी.वाई. पाटिल स्टेडियम और मुंबई में द इंपीरियल टावर्स तथा मिनर्वा टावर्स जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। कौन हैं हफीज कॉन्ट्रैक्टर? 19 जून 1950 को मुंबई में जन्मे हफीज सोराब कॉन्ट्रैक्टर एक आर्किटेक्ट और अर्बन डिजाइनर हैं। 1982 में शुरू की गयी 'आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर' (AHC) के फाउंडर और चीफ आर्किटेक्ट, हफीज ने पिछले चार दशकों से ज्यादा समय में, बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, हाई-राइज टावर्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, एकेडमिक कैम्पसेस, खेल सुविधाओं और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजाइन के लिए अपनी पहचान बनाई है।

कभी ₹30 कमाते थे हफीज एक पुराने इंटरव्यू में, हफीज ने बताया था कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सिर्फ 30 रुपये की सैलरी से की थी। हफीज ने बताया था कि कुछ पैसे उन्होंने अपनी माँ को दिए और कुछ पैसों से एक स्टेंसिल और एक पेन खरीदा, जिसे खरीदने के लिए वे कई महीनों से कोशिश कर रहे थे।

उन्होंने अपने शुरुआती सालों को कड़ी मेहनत का दौर बताया है। शुरुआती 14 साल तक वे रोज लगभग 19 से 20 घंटे काम करते थे। हफीज के प्रोफेशनल करियर की शुरुआत 1968 में हुई थी, जब वे आर्किटेक्ट टी खरेघाट की फर्म में एक अप्रेंटिस के तौर पर शामिल हुए थे।