Kanpur Per Capita Income: कितनी है लेदर सिटी कानपुर की प्रति व्यक्ति आय, लखनऊ से ज्यादा या कम

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Kanpur Per Capita Income: उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़े चमड़ा उत्पादक और निर्यातक शहर है। कानपुर यूपी की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। यहां एक से एक बड़े-बड़े व्यापारी रहते हैं। घड़ी डिटर्जेंट के फाउंडर मुरलीधर ज्ञानचंदानी और उनके भाई बिमल कुमार ज्ञानचंदानी इसी शहर से हैं।

मुरलीधर ज्ञानचंदानी के बेटे मनोज ज्ञानचंदानी ने कानपुर से ही रेडचीफ की शुरुआत की थी। जेके सीमेंट भी इसी शहर की देन है। भारत के सबसे बड़े अखबार दैनिक जागरण के मालिक भी इसी शहर के हैं और आज भी दैनिक जागरण का मेन ऑफिस कानपुर में है।

कितनी है लेदर सिटी कानपुर की प्रति व्यक्ति आय? उत्तर प्रदेश के अर्थ एवं सांख्य विभाग द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में कानपुर नगर की प्रति व्यक्ति आय 147443 रुपये थी। वहीं, कानपुर देहात की 97563 रुपये है। कानपुर नगर प्रति व्यक्ति आय के मामले में यूपी 7वां सबसे बड़ा शहर है। वहीं, कानपुर देहात इस मामले में 31वीं नंबर पर है। यह आंकड़ा नेट डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर आधारित है।

कितनी है कानपुर से सटे लखनऊ की प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की प्रति व्यक्ति आय 294431 रुपये है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में लखनऊ उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। इसकी जीडीपी 168022.55 करोड़ रुपये है। जीडीपी के मामले में भी यह यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला है।