UP Richest Persons 2026: ये हैं उत्तर प्रदेश के 5 सबसे अमीर व्यक्ति, अरबों के हैं मालिक; नंबर वन वाला नोएडा से

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। UP Richest Persons 2026: उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के मामले में चौथा सबसे बड़ा राज्य है। दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए पार्टियों को यूपी में दमखम दिखाना होता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। ये सीटें अलग-अलग शहरों से हैं और इन शहरों के लोग प्रदेश, देश और विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं। भले ही जब अमीरों की बात होती है तो आपके जुबा पर अदाणी और अंबानी का नाम आ जाता है, लेकिन अगर आप यूपी से हैं तो आपको यह भी जानना चाहिए कि आपके प्रदेश के सबसे बड़े अरबपति कौन हैं।

हुरुन इंडिया ने हाल ही में अमीरों की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में यूपी के दर्जनों अरबपतियों को स्थान मिला है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश के 5 सबसे बड़े अरबपति कौन हैं। आइए जानते हैं कि हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में यूपी के कितने अरबपतियों को जगह मिली हैं और यूपी के 5 सबसे बड़े अरबपति (UP Rich List) कौन हैं।

M3M Hurun India Rich List 2026 में यूपी के कितने अरबपति? एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में इस बार उत्तर प्रदेश के 46 अरबपतियों को जगह मिली है। पिछले साल यह संख्या 41 थी। यानी 5 अरबपतियों की संख्या बढ़ी है। इस लिस्ट में 6 पुराने अरबपतियों को अपनी जगह खोनी पड़ी है और 11 नए अरबपतियों ने अपनी जगह बनाई है।

UP Richest Persons 2026: ये हैं उत्तर प्रदेश के 5 सबसे अमीर अरबपति एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के 5 सबसे अमीर अरबपतियों में टॉप पर नोएडा के आदित्य इन्फोटेक (UP Richest Man 2026) के मालिक आदित्य खेमका हैं। यूपी के सबसे अमीर अरबपति आदित्य खेमका की नेटवर्थ 32,200 करोड़ रुपये है।



यूपी के दूसरे सबसे बड़े अरबपति का नाम पीटीसी इंडस्ट्रीज के मालिक सचिन अग्रवाल है। एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार वह उत्तर प्रदेश दे दूसरे सबसे बड़े अरबपति हैं। उनकी नेट वर्थ 15,300 करोड़ रुपये है।



हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के तीसरे सबसे बड़े अरबपति प्रयागराज के अलख पांडे हैं। हालांकि, वह नोएडा में रहते हैं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अलख पांडे की नेट वर्थ 13,800 करोड़ रुपये है।



इस लिस्ट के अनुसार यूपी के चौथे सबसे बड़े अरबपति RSPL Group मालिक मुरलीधर ज्ञानचंदानी है। उनकी नेट वर्थ 8,880 करोड़ रुपये है। वहीं, 5वें नंबर पर अमृत बॉटलर्स के मालिक लछमन दास है। उनकी नेट वर्थ 7,700 करोड़ रुपये है।

किस राज्य में सबसे ज्यादा अरबपति एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा अरबपति महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में 552 अरबपति हैं। इसके बाद 236 के साथ दिल्ली और 153 अरबपतियं के साथ गुजरात तीसरे नंबर पर है।