अंतरिक्ष में बनेंगे विशाल डेटा सेंटर, जेफ बेजोस ने कर दी भविष्यवाणी

अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने भविष्यवाणी की है कि अगले 10 से 20 वर्षों में अंतरिक्ष में गीगावाट-स्तर के डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निर्बाध सौर ऊर्जा की प्रचुरता के कारण ये पृथ्वी पर स्थित डेटा सेंटरों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अंतरिक्ष-आधारित डेटा केंद्रों की अवधारणा बड़ी तकनीकी कंपनियों के बीच लोकप्रिय हो रही है।

नई दिल्ली। धरती पर इंसानों ने तो फतह हासिल कर ली है। अब बारी है स्पेस की। यानी अंतरिक्ष में झंडा गाड़ने की। धरती में इंसानों ने हजारों की संख्या में डेटा सेंटर बनाया है। लेकिन अब इंसान अंतरिक्ष में भी डेटा सेंटर बनाने की सोच रहा है। दरअसल, अमेजन के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष जेफ बेजोस ने शुक्रवार को कहा कि अगले 10 से 20 वर्षों में अंतरिक्ष में गीगावाट-स्तर के डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। उन्होंने भविष्यवाणी की कि निर्बाध सौर ऊर्जा की प्रचुरता के कारण ये अंततः पृथ्वी पर स्थित डेटा सेंटरों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंतरिक्ष में बनेंगे डेटा सेंटर बेजोस ने ट्यूरिन में इटैलियन टेक वीक में फेरारी और स्टेलंटिस के अध्यक्ष जॉन एल्कैन के साथ एक बातचीत के दौरान कहा, "अगले कुछ वर्षों में जो होने वाला है, वह यह है कि यह ठीक-ठीक बताना मुश्किल है कि कब, यह 10 से ज्यादा वर्षों में होगा, और मुझे यकीन है कि यह 20 वर्षों से ज्यादा नहीं होगा। हम अंतरिक्ष में इन विशाल गीगावाट डेटा सेंटरों का निर्माण शुरू करने जा रहे हैं।"

अंतरिक्ष-आधारित डेटा केंद्रों की अवधारणा बड़ी तकनीकी कंपनियों के बीच लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसे संचालनों को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं। जेफ बोजेस ने कहा, "ये विशाल प्रशिक्षण केंद्र अंतरिक्ष में बेहतर तरीके से बनाए जाएँगे, क्योंकि वहाँ हमारे पास चौबीसों घंटे सौर ऊर्जा उपलब्ध है। वहां न बादल हैं, न बारिश, न मौसम।"