Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंतरिक्ष में बनेंगे विशाल डेटा सेंटर, जेफ बेजोस ने कर दी भविष्यवाणी

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:00 PM (IST)

    अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने भविष्यवाणी की है कि अगले 10 से 20 वर्षों में अंतरिक्ष में गीगावाट-स्तर के डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निर्बाध सौर ऊर्जा की प्रचुरता के कारण ये पृथ्वी पर स्थित डेटा सेंटरों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अंतरिक्ष-आधारित डेटा केंद्रों की अवधारणा बड़ी तकनीकी कंपनियों के बीच लोकप्रिय हो रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    अंतरिक्ष में बनेंगे विशाल डेटा सेंटर, जेफ बेजोस ने कर दी भविष्यवाणी

    नई दिल्ली। धरती पर इंसानों ने तो फतह हासिल कर ली है। अब बारी है स्पेस की। यानी अंतरिक्ष में झंडा गाड़ने की। धरती में इंसानों ने हजारों की संख्या में डेटा सेंटर बनाया है। लेकिन अब इंसान अंतरिक्ष में भी डेटा सेंटर बनाने की सोच रहा है। दरअसल, अमेजन के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष जेफ बेजोस ने शुक्रवार को कहा कि अगले 10 से 20 वर्षों में अंतरिक्ष में गीगावाट-स्तर के डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। उन्होंने भविष्यवाणी की कि निर्बाध सौर ऊर्जा की प्रचुरता के कारण ये अंततः पृथ्वी पर स्थित डेटा सेंटरों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंतरिक्ष में बनेंगे डेटा सेंटर

    बेजोस ने ट्यूरिन में इटैलियन टेक वीक में फेरारी और स्टेलंटिस के अध्यक्ष जॉन एल्कैन के साथ एक बातचीत के दौरान कहा, "अगले कुछ वर्षों में जो होने वाला है, वह यह है कि यह ठीक-ठीक बताना मुश्किल है कि कब, यह 10 से ज्यादा वर्षों में होगा, और मुझे यकीन है कि यह 20 वर्षों से ज्यादा नहीं होगा। हम अंतरिक्ष में इन विशाल गीगावाट डेटा सेंटरों का निर्माण शुरू करने जा रहे हैं।"

    अंतरिक्ष-आधारित डेटा केंद्रों की अवधारणा बड़ी तकनीकी कंपनियों के बीच लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसे संचालनों को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं। जेफ बोजेस ने कहा, "ये विशाल प्रशिक्षण केंद्र अंतरिक्ष में बेहतर तरीके से बनाए जाएँगे, क्योंकि वहाँ हमारे पास चौबीसों घंटे सौर ऊर्जा उपलब्ध है। वहां न बादल हैं, न बारिश, न मौसम।"

    उन्होंने आगे कहा, "अगले कुछ दशकों में हम अंतरिक्ष में स्थलीय डेटा केंद्रों की लागत को मात दे पाएँगे। यह मौसम उपग्रहों के साथ पहले ही हो चुका है। यह संचार उपग्रहों के साथ पहले ही हो चुका है। अगला कदम डेटा सेंटर और फिर अन्य प्रकार के विनिर्माण होंगे।"

    बेजोस ने कहा कि कक्षीय बुनियादी ढांचे की ओर बदलाव, पृथ्वी पर जीवन को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष के उपयोग की व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है।

    यह भी पढ़ें- भारत में 358 अरबपति, टॉप 100 में बस इनका नाम शामिल; ये रही पूरी की पूरी लिस्ट, देखकर भौचक्के रह जाएंगे आप