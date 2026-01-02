निकल गई ITR रिवाइज्ड करने की आखिरी तारीख, अब तक नहीं मिला रिफंड? अब Section 154 आखिरी विकल्प
आईटीआर रिवाइज्ड करने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर को निकल चुकी है, ऐसे में जो लोग आईटीआर में सुधार नहीं कर पाए हैं उनके पास अब भी एक आखिरी विकल्प बचा ह ...और पढ़ें
नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Revised Last Date) को रिवाइज करने या देरी से फाइल करने की 31 दिसंबर की डेडलाइन निकल चुकी है, लेकिन वे टैक्सपेयर्स जो रिफंड का इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें वह अभी तक नहीं मिला। ऐसे में रिवाइज्ड रिटर्न विंडो बंद होने से कन्फ्यूजन और बढ़ गया है, क्योंकि कई लोग मान रहे हैं कि तारीख में चूक से मतलब है कि अब शायद रिफंड ना मिले, लेकिन टैक्स प्रोफेशनल्स का कहना है कि ऐसा नहीं है।
अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न पहले ही प्रोसेस हो चुका है और आपको सेक्शन 143(1) के तहत इंटिमेशन मिल गया है, लेकिन दिखाया गया रिफंड उम्मीद से कम है या किसी गलती की वजह से नहीं मिला है, तो आप सेक्शन 154 के तहत सुधार के लिए रिक्वेस्ट फाइल करके करेक्शन करवा सकते हैं।
क्या है सेक्शन 154 के तहत सुधार
यह विकल्प आमतौर पर तब इस्तेमाल किया जाता है जब TDS या TCS डिटेल्स में कोई गड़बड़ी हो, टैक्स या इंटरेस्ट कैलकुलेशन में गलतियां हों। इसके तहत करेक्शन की सुविधा इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है और इसका इस्तेमाल 31 दिसंबर की कट-ऑफ तारीख के बाद भी किया जा सकता है।
जब आपको अपने ओरिजिनल रिटर्न में बड़ी गलतियां या कमियां मिलती हैं, जैसे कि इनकम के सोर्स छूट जाना, गलत डिडक्शन क्लेम, गलत पर्सनल डिटेल्स, या गलत ITR फॉर्म चुनना, तो एक रिवाइज्ड ITR फाइल किया जाता है। यह आपको बड़ी गलतियों को सुधारने के लिए रिटर्न पर पूरी तरह से दोबारा काम करने की सुविधा देता है।
कब किया जाता है रेक्टिफाइड ITR का इस्तेमाल?
रेक्टिफाइड ITR का इस्तेमाल तब किया जाता है जब टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न को पहले ही प्रोसेस कर चुका होता है और यह सिर्फ़ कैलकुलेशन की गलतियों, टैक्स क्रेडिट में गड़बड़ी, या गलत PAN या जेंडर डिटेल्स को ठीक करने के लिए होता है।
ये भी पढ़ें- Income Tax Act 2025 लागू होने से पहले बड़ा अपडेट, इस दिन से बदलने जा रहे ITR और टैक्स नियम; क्या-क्या होगा बदलाव?
आसान शब्दों में कहें तो, रिवाइज्ड रिटर्न वह है जो आपने गलत फाइल किया था उसे ठीक करने के लिए फाइल किया जाता है, और रेक्टिफाइड रिटर्न वह है जो साफ़ गलतियों की वजह से गलत प्रोसेस हुआ था उसे ठीक करने के लिए फाइल किया जाता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।