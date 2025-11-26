ITR Refund 2025: बैंक गलती से हाई-वैल्यू स्क्रूटनी तक, इन 5 वजहों से अटका है रिफंड; इनमें कहीं आप भी तो नहीं?

ITR Refund Delay: आईटीआर रिफंड में लगातार देरी को लेकर कई टैक्सपेयर्स की चिंता बढ़ गई है। वित्त वर्ष 2024-25 (एसेसमेंट ईयर 2025-26) की ITR दाखिल (ITR Filing 2025) करने की बढ़ाई गई अंतिम तिथि 16 सितंबर को खत्म हुए अब दो महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कई टैक्सपेयर्स को अभी तक रिफंड नहीं मिला है। आमतौर पर ITR रिफंड एक या दो हफ्ते में मिल जाता है, लेकिन इस बार देरी के पीछे एक-दो नहीं बल्कि पांच महत्वपूर्ण कारण सामने आए हैं। कौन से हैं वो कारण, चलिए समझते हैं।